《專家之言》港股好不容易捱過了９月份，到了１０月份，筆者仍不樂觀，因為傳統１０月
是股災月，且再加上中美貿易戰形勢未明，而本港自身方面，示威活動對經濟的影響慢慢浮現，
故個人應謂不宜寄予厚望，當然資金亦不會貿然入市。同時，英國可能「硬脫歐」，若沙特阿拉
伯石油設施再受襲，地緣政治觸發油價再漲，有見近日資金亦有流入美元資產避險，不排除之後
或會從中港股市等市場流走。操作上，建議保守為佳，預期整個１０月份以先低後高格局運行，
本周好大機會再見一見２５５００點。《獨立評股人 何志銘》
02/10/2019 09:05
《專家之言－何志銘》港股本周或下試２５５００，十月料先低後高
《專家之言》港股好不容易捱過了９月份，到了１０月份，筆者仍不樂觀，因為傳統１０月
是股災月，且再加上中美貿易戰形勢未明，而本港自身方面，示威活動對經濟的影響慢慢浮現，
故個人應謂不宜寄予厚望，當然資金亦不會貿然入市。同時，英國可能「硬脫歐」，若沙特阿拉
伯石油設施再受襲，地緣政治觸發油價再漲，有見近日資金亦有流入美元資產避險，不排除之後
或會從中港股市等市場流走。操作上，建議保守為佳，預期整個１０月份以先低後高格局運行，
本周好大機會再見一見２５５００點。《獨立評股人 何志銘》
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