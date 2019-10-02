美股急挫，港股失二萬六，低開１９０點報２５９０１點

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股因製造業數據疲弱而急挫，拖累亞洲股市氣氛，日經跌

１２４點，首爾跌２０點。內地Ａ股因十一國慶關係而休市，港股方面受美股拖累下，今早低開

１９０點，並失守二萬六關口，騰訊（００７００）低開逾２％為最差表現藍籌，公司早前宣布

收購Ｆｕｎｃｏｍ２９％股份；另外昨日示威令本港多間商場關門，以及今早進行不合作運動，

領展（００８２３）低開１﹒６％，港鐵（０００６６）跌１﹒１％。

現時，恆生指數開報２５９０１點，跌１９０點或跌０﹒７３％，主板成交２１﹒７９億元

。國企指數報１０１２４點，跌７６點或跌０﹒７５％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒４１％，報５９﹒５５元；港交所（００３８

８）跌１﹒３％，報２２７元；騰訊控股（００７００）跌２﹒１２％，報３２３﹒２元；中國

移動（００９４１）無升跌，報６４﹒８５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒４７％，報７４

﹒４元。



恆指十隻跌幅顯著股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ３２３﹒２０元 跌２﹒１２％

恆安國際（０１０４４） ５０﹒４０元 跌１﹒９５％

中國聯通（００７６２） ８﹒１８元 跌１﹒６８％

舜宇光學（０２３８２） １１３﹒３０元 跌１﹒６５％

領展 （００８２３） ８５﹒０５元 跌１﹒６２％

申洲國際（０２３１３） １００﹒８０元 跌１﹒５６％

中國人壽（０２６２８） １７﹒８８元 跌１﹒５４％

銀河娛樂（０００２７） ４８﹒００元 跌１﹒５４％

吉利汽車（００１７５） １３﹒１０元 跌１﹒５０％

中銀香港（０２３８８） ２６﹒２０元 跌１﹒５０％

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