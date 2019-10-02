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即市新聞

02/10/2019 09:22

美股急挫，港股失二萬六，低開１９０點報２５９０１點

　　《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股因製造業數據疲弱而急挫，拖累亞洲股市氣氛，日經跌
１２４點，首爾跌２０點。內地Ａ股因十一國慶關係而休市，港股方面受美股拖累下，今早低開
１９０點，並失守二萬六關口，騰訊（００７００）低開逾２％為最差表現藍籌，公司早前宣布
收購Ｆｕｎｃｏｍ２９％股份；另外昨日示威令本港多間商場關門，以及今早進行不合作運動，
領展（００８２３）低開１﹒６％，港鐵（０００６６）跌１﹒１％。
　　現時，恆生指數開報２５９０１點，跌１９０點或跌０﹒７３％，主板成交２１﹒７９億元
。國企指數報１０１２４點，跌７６點或跌０﹒７５％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒４１％，報５９﹒５５元；港交所（００３８
８）跌１﹒３％，報２２７元；騰訊控股（００７００）跌２﹒１２％，報３２３﹒２元；中國
移動（００９４１）無升跌，報６４﹒８５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒４７％，報７４
﹒４元。

　　恆指十隻跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　３２３﹒２０元　　　跌２﹒１２％
　　恆安國際（０１０４４）　　５０﹒４０元　　　跌１﹒９５％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒１８元　　　跌１﹒６８％
　　舜宇光學（０２３８２）　１１３﹒３０元　　　跌１﹒６５％
　　領展　　（００８２３）　　８５﹒０５元　　　跌１﹒６２％
　　申洲國際（０２３１３）　１００﹒８０元　　　跌１﹒５６％
　　中國人壽（０２６２８）　　１７﹒８８元　　　跌１﹒５４％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４８﹒００元　　　跌１﹒５４％
　　吉利汽車（００１７５）　　１３﹒１０元　　　跌１﹒５０％
　　中銀香港（０２３８８）　　２６﹒２０元　　　跌１﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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