《盤後部署》港股欠北水支持，本周難守二萬六關口

《經濟通通訊社２日專訊》受累美國上月製造業活動跌至逾十年最弱，美股隔晚（１日）受

壓，道指更挫３４３點，報２６５７３點。港股今日跟隨美股走勢，低開１９０點，報

２５９０１，「十一國慶」本地示威活動加劇，大市氣氛轉淡，恆指曾低見２５７７８挫３１４

點，失守二萬六關。不過，及後有傳中方再購買６０萬噸美國大豆，緩和市場貿易戰對中美擔憂

，港股跌幅大幅收窄，更曾倒升不足１點，最終收報２６０４２點，跌４９點或０﹒１９％，主

板成交近６１９﹒４５億元減少１５﹒４９％。國企指數報１０１８２，跌１８點或０﹒１８％

。Ａ股因國慶假期休市。



＊基金料美方對華有進一步動作＊



本周初有傳美國將限制中國投資，包括要求在美上市的中資企業除牌、限制華府養老基金投

資中資股份。全球最大對沖基金橋水基金聯合創始人Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ對媒體表示，華府考慮

禁止美國對中國投資一事，可能暗示特朗普會否在下周談判前有進一步動作。他預測，特朗普可

能會動用國際緊急經濟權力法，就好像過住在１９４０年代凍結日本資產和對其實施石油禁運。

他又指，美國單方面切斷對中國資本流，以及暫停支付債務都是進一步動作的選項。

另外，評級機構標準普爾報告坦言，由於債務槓桿效應惡化，美企債務增速明顯高於獲利增

速，恐怕將導致全球經濟衰退。數據顯示在２０１１年至２０１７年間，美企債務和獲利增速同

步，然而趨勢在今年上半年出現轉變，債務增速依舊，收益增速放緩，企業債務槓桿比例飆升。

標準普爾續指，聯儲局今年至今的量化寬鬆政策，讓投資者產生減息預期，故市場出現借貸雙方

同步增加的情況。如果美國經濟經濟進一步衰退，將增加全球經濟衰退的風險。



＊港股反彈動力弱，跌勢料持續＊



港股本周因為Ａ股休市而欠缺北水，走勢上將受美股影響，雖然目前在十一陰燭之後，連開

兩支陽燭，但周內將會公布美國ＡＤＰ就業人數變動，以及ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ，兩項數據在

預測上都按月出現下跌，對美股不利之餘，亦不利港股走高。再者，在技術走勢上，雖然恆指快

步ＳＴＣ中％Ｋ線已跌至超賣水平，而％Ｄ線進入該水平亦只有一步之遙，不過在欠缺北水資金

支持下，港股反彈力度有限，加上ＭＡＣＤ的ＤＩＦ正一步步擴大，反映跌勢將會持續，預計港

股周內未必能守住二萬六，如中美再傳出壞消息將再下試。（ａｌ）

