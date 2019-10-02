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即市新聞

02/10/2019 08:16

【貿易開戰】世貿將今年全球貿易增長預測大幅調低逾半至１﹒２％

　　《經濟通通訊社２日專訊》世貿（ＷＴＯ）將今年全球貿易增長的預測下調逾半，由４月份
預測的２﹒６％大幅降至１﹒２％，認為進一步的關稅及報復措施、全球經濟放緩及英國或無序
脫歐將對貿易形勢雪上加霜。
　　世貿預計，明年全球貿易將增長２﹒７％，低於此前預測的增長３％。
　　目前美中貿易戰未見緩解跡象，兩國對彼此價值數千億美元的商品徵收懲罰性關稅，擾亂金
融市場，並威脅到全球經濟增長。世貿又稱，英國脫歐亦打壓全球經濟，並稱英國無協議脫歐可
能會造成嚴重衝擊，不過這些衝擊將主要集中在歐洲。（ｍｎ）

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