【貿易開戰】世貿將今年全球貿易增長預測大幅調低逾半至１﹒２％

《經濟通通訊社２日專訊》世貿（ＷＴＯ）將今年全球貿易增長的預測下調逾半，由４月份

預測的２﹒６％大幅降至１﹒２％，認為進一步的關稅及報復措施、全球經濟放緩及英國或無序

脫歐將對貿易形勢雪上加霜。

世貿預計，明年全球貿易將增長２﹒７％，低於此前預測的增長３％。

目前美中貿易戰未見緩解跡象，兩國對彼此價值數千億美元的商品徵收懲罰性關稅，擾亂金

融市場，並威脅到全球經濟增長。世貿又稱，英國脫歐亦打壓全球經濟，並稱英國無協議脫歐可

能會造成嚴重衝擊，不過這些衝擊將主要集中在歐洲。（ｍｎ）

