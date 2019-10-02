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02/10/2019 09:21

【貿易開戰】美國商務部長羅斯︰香港示威或影響美中貿易談判

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國商務部長羅斯表示，美中談判代表將於下周在華盛頓恢復貿
易討論，由於香港對中國的國際貿易活動非常重要，香港的示威可能會對談判產生一些影響。
　　香港示威活動已經持續第１７周，昨日緊張局勢進一步升級，一名警員在極近距離向一名中
五男學生左胸發射實彈。
　　羅斯重申，總統特朗普希望達成一項完整協議，如果白宮只想向中國出售更多產品，那麼兩
年半前雙方就可以達成交易。他稱，特朗普最希望的是解決結構性貿易不公問題，如強制性知識
產權轉讓、國有企業的補貼及市場准入限制等。（ｍｎ）

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