【脫歐之後】約翰遜將公布最終脫歐方案，北愛或暫與歐盟維持關係

《經濟通通訊社２日專訊》英國首相約翰遜將於今日公布最終脫歐方案，並明確表示如果歐

盟對提案不感興趣，英國不會進一步磋商，並且將在１０月３１日脫歐。

約翰遜上任後進行數周的談判，但脫歐僵局近乎無進展。據英媒報道，英國將建議一項計劃

讓北愛爾蘭與歐盟保持特殊關係直至２０２５年，之後則由北愛將決定是否繼續保持與歐盟關係

，或者是恢復遵循英國的規定。

愛爾蘭外交貿易部長Ｓｉｍｏｎ Ｃｏｖｅｎｅｙ表示，該計劃令人擔心，目前看起來並不

像與歐盟達成協議的基礎。（ｍｎ）

