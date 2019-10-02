【朝鮮局勢】北韓宣布恢復與美國核會談後今早試射潛艇彈道導彈

《經濟通通訊社２日專訊》南韓軍方表示，北韓今早可能發射潛艇彈道導彈，導彈飛行４５

０公里，高度達到９１０公里，這將是２０１６年以來北韓首次試射潛艇導彈。

日本表示，北韓發射兩枚彈道導彈，其中一枚似乎落日本國島根縣附近的專屬經濟區。首相

安倍晉三稱，發射潛艇彈道導彈違反聯合國決議，日本對此表示強烈抗議。

美國高級官員稱，美方已知曉有關北韓可能發射導彈，將繼續關注局勢，並與盟國密切協商

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較早時北韓官媒稱，將在周六重啟與美國的工作級核問題會談。（ｍｎ）

