《經濟通通訊社２日專訊》南韓軍方表示，北韓今早可能發射潛艇彈道導彈，導彈飛行４５
０公里，高度達到９１０公里，這將是２０１６年以來北韓首次試射潛艇導彈。
日本表示，北韓發射兩枚彈道導彈，其中一枚似乎落日本國島根縣附近的專屬經濟區。首相
安倍晉三稱，發射潛艇彈道導彈違反聯合國決議，日本對此表示強烈抗議。
美國高級官員稱，美方已知曉有關北韓可能發射導彈，將繼續關注局勢，並與盟國密切協商
。
較早時北韓官媒稱，將在周六重啟與美國的工作級核問題會談。（ｍｎ）
02/10/2019 11:06
【朝鮮局勢】北韓宣布恢復與美國核會談後今早試射潛艇彈道導彈
《經濟通通訊社２日專訊》南韓軍方表示，北韓今早可能發射潛艇彈道導彈，導彈飛行４５
０公里，高度達到９１０公里，這將是２０１６年以來北韓首次試射潛艇導彈。
日本表示，北韓發射兩枚彈道導彈，其中一枚似乎落日本國島根縣附近的專屬經濟區。首相
安倍晉三稱，發射潛艇彈道導彈違反聯合國決議，日本對此表示強烈抗議。
美國高級官員稱，美方已知曉有關北韓可能發射導彈，將繼續關注局勢，並與盟國密切協商
。
較早時北韓官媒稱，將在周六重啟與美國的工作級核問題會談。（ｍｎ）
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