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即市新聞

02/10/2019 18:22

《台股攻略－馮偉明》台股今日回吐，守１０９００關

　　《台股攻略》受美股四大指數下跌影響，台股今日（２日）回吐，跌１９﹒７７點，收報
１０９４７﹒８８點，成交量為新台幣１１２８﹒８億元。
　　台塑四寶表現疲弱，國泰金及富邦金等金融權值股在盤下遊走，拖累指數開低走低，今日僅
生醫、電子零組件、化生醫、其他、光電、食品及網通指數收紅，其中以生醫族群升１﹒４４％
表現最強。電子三雄方面，台積電今日開高走低，終場跌０﹒１８％，收新台幣２７９﹒５元。
印刷電路族群續強，華通升超過５％，育富升超過４％，聯茂也升超過３％，耀華、瀚宇博、欣
興、嘉聯益、先豐、敬鵬、霖宏、新華、精成科及志聖表現也都不俗。ＩＣ設計族群今日亦表現
強勢，旺玖升超過４％，揚智、九暘、系微、昂寶－ＫＹ、力旺、沛亨升超過３％，研通、瑞昱
、創惟、連宇、茂達升超過２％，創意、偉詮電、原相、聯傑、譜瑞－ＫＹ、聯詠、盛群、鑫創
、類比科、尼克森也升超過１％。
　　雖然國際股市轉弱，但台股走勢仍然偏強，預期台股短線於１０９００點附近整固，有望再
挑戰高位。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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