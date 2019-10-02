《台股攻略－馮偉明》台股今日回吐，守１０９００關

《台股攻略》受美股四大指數下跌影響，台股今日（２日）回吐，跌１９﹒７７點，收報

１０９４７﹒８８點，成交量為新台幣１１２８﹒８億元。

台塑四寶表現疲弱，國泰金及富邦金等金融權值股在盤下遊走，拖累指數開低走低，今日僅

生醫、電子零組件、化生醫、其他、光電、食品及網通指數收紅，其中以生醫族群升１﹒４４％

表現最強。電子三雄方面，台積電今日開高走低，終場跌０﹒１８％，收新台幣２７９﹒５元。

印刷電路族群續強，華通升超過５％，育富升超過４％，聯茂也升超過３％，耀華、瀚宇博、欣

興、嘉聯益、先豐、敬鵬、霖宏、新華、精成科及志聖表現也都不俗。ＩＣ設計族群今日亦表現

強勢，旺玖升超過４％，揚智、九暘、系微、昂寶－ＫＹ、力旺、沛亨升超過３％，研通、瑞昱

、創惟、連宇、茂達升超過２％，創意、偉詮電、原相、聯傑、譜瑞－ＫＹ、聯詠、盛群、鑫創

、類比科、尼克森也升超過１％。

雖然國際股市轉弱，但台股走勢仍然偏強，預期台股短線於１０９００點附近整固，有望再

挑戰高位。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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