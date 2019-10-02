《古臣周記－古臣》十月股災重現？逆向ＥＴＦ點部署？

《古臣周記》１０月係傳統嘅「股災月」，因為多次經典嘅大跌市都喺呢個月發生。就好似

１９８７年嘅１０月，香江魚缸受外圍孖屐拖累，單月急瀉四成三，搞到聯交所都要宣布停市４

日，係史上首次停市。睇返今年９月魚缸嘅表現，月頭時曾受惠本地政局短暫緩和，衝高見過

２７３００點之後就拾級而下，似乎未受「金九銀十」神州消費旺季嘅憧憬帶動。

另一方面，目前影響香江魚缸走勢最深遠嘅就係神州同花旗國嘅貿易戰，最新一輪嘅貿易談

判安排喺１０月嘅第二個星期，但花旗國侵侵（特朗普）最擅長喺談判期間突然施壓，令局勢急

轉直下。唔知呢一輪談判會唔會令魚缸插水呢？如果１０月魚缸繼續下試，逆市下又好唔好部署

下啲逆向ＥＴＦ呢？



＊逆向ＥＴＦ屬低風險槓桿對沖產品＊



首先，等阿臣同大家講解下逆向ＥＴＦ嘅概念。有別一般ＥＴＦ股份係追蹤相關指數或資產

，例如之前同大家講黃金時提過嘅ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）就係追蹤金價嘅走勢，逆向

ＥＴＦ喺一種槓桿對沖產品，同對應嘅期貨沽空合約掛勾，例如比較多人買嘅ＦＩ二南方恆指（

０７５００）就係同恆指沽空期貨掛勾。

喺香江，呢類反向槓桿產品嘅倍數最多為兩倍。意思即係當魚缸跌１巴仙，呢隻兩倍嘅逆向

ＥＴＦ就會升２巴仙；相反，如果魚缸升１巴仙，佢就要跌２巴仙。呢類反向產品嘅優點係入場

費低，最低幾百銀都有一手，而且無期貨同牛熊證咁對指數咁敏感，後者槓桿可以有幾十倍，如

果買錯左方向，份份鐘蝕到入肉，同埋有補倉嘅需要。

通常買逆向ＥＴＦ嘅原因係因為手上有唔少正股，買番呢類同正股有同樣槓桿風險嘅反向產

品做對沖會比較容易管理，而且風險同成本都較其他對沖工具為低，但回報自然亦都相對保守。



＊實際操作﹕只適宜對炒＊



除咗追蹤魚缸（恆指）之外，本地仲有追蹤國貨（國指）、花旗國納指１００指數同標普

５００指數嘅逆向ＥＴＦ。所以如果真係睇淡後市，想買番啲反向產品做對沖，都可以選擇跟蹤

唔同孖屐嘅指數。例如，近日有傳花旗國加強規管喺當地上市嘅中資概念股，甚至撤銷佢地嘅上

市地位。若事件繼續發酵，可能較為拖累中資股嘅走勢，咁買入追蹤國指嘅反向產品回報率會高

少少。

頭先同大家提過呢類反向產品主要用嚟做對沖，要達到呢個效果嘅話，最好都係即日賣買。

因為如果持有多過一日，所累積嘅升跌幅度會因為槓桿同複合效應而變得唔同。譬如以一隻一倍

看空恆指嘅產品來計，如果恆指第一日跌５巴仙，第二日升５巴仙，持有呢隻產品兩日仍然會蝕

０﹒２５巴仙。因此，結合槓桿、孖屐波幅加大，以及日數再長啲，個回報就同當日恆指升幅愈

嚟愈偏離，做唔到對沖嘅目的，所以都喺建議短線操作，第二日再根據市況作部署。



＊阿臣本周按兵不動＊



由於阿臣目前持倉數目唔多，暫時作中長線部署，加上預期１０月市況比較波動，逆向ＥＴ

Ｆ比較適宜短線部署，所以今個星期就唔考慮買入逆向ＥＴＦ，繼續按兵不動。



表列截至１０月２日（１１：１９ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

３６１度 １００００股 １﹒７０元 １﹒７４元 １７４００元

金界 ２０００股 ９﹒６５元 １２﹒４８元 ２４９６０元

煤氣 １０００股 １６﹒００元 １５﹒２８元 １５２８０元

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股票市值 ： ５７６４０元

剩餘現金 ： １０３１０５元

組合淨值 ： １６０７４５元

組合本月收益表現： ＋０﹒４％（截至上月底止組合淨值：１６０１０５元）

組合累計收益表現： ＋５３﹒１％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１９ａｍ

