《談國論企－黎偉成》製造業生產出口新單９月好轉

《談國論企》中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１９年９月份好轉，並上移至十分

接近臨界點的水平，而生產加大擴張力度、新出口訂單重返臨界點以上，連同生產經營活動指數

明顯提升，顯特朗普單邊挑起貿戰一年多且不斷加大對華各方打壓、封殺，但中國採取的以供給

側改革為主的挺內需政策，對勁和有效。



＊生產續擴張乃受惠出口新單回復上升＊



來自國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的最新資料

，製造業採購經理指數在２０１９年９月份達４９﹒８（見表），不僅較８月份的４９﹒５高

０﹒３個百分點，更是僅之於４月份５０﹒１、３月份５０﹒５成為２０１９年前三位，乃臨界

點５０以下最「高」水平，隨時可以返回其上再擴張。

尤其是（一）製造業的（Ｉ）出口新訂單分類指數於９月份達４８﹒１，較上一個月環比增

長整整１個百點，甚至高於２０１８年９月份的４８，而連同８月份４７﹒２環比升０﹒２個百

分點和７月份４６﹒９環比升０﹒６個百分點，屬三連升，是為（ＩＩ）新訂單的情況反覆趨穩

的支持力量，特別是此於９月份環比大幅上升０﹒８個百分點，至５０﹒５之重越５０的擴張水

平。此在特朗普要在９月１日對華輸美未加徵關稅的商品分兩個階段加徵，中國的新訂單在出口

新訂單拉動下進一步擴張，相當難得。

（ＩＩＩ）與出口相關的進口分類指數，於２０１９年９月份即使僅為４７﹒１，環比則升

０﹒４個百分點，而８月份４６﹒７環比減０﹒７個百分點，７月份４７﹒４環比升０﹒６個百

分點。

但（ＩＶ）在手訂單分類指數於是月份環比增長減少０﹒１個百分點至４４﹒７，８月份升

０﹒１個百分點至４４﹒８，而７月份增０﹒２個百分點至４４﹒７，仍低於臨界點，有待改進

。

由是（二）生產得以持續擴張，分類指數於９月份所達的５２﹒３環比回升０﹒４個百分點

，而５１﹒９環比回落０﹒２個百分點、７月份５２﹒１環比升０﹒８個百分點，顯三季度的情

況較二季度要好，因二季度之６月份５１﹒３及５月份５１﹒７環比皆跌０﹒４個百分點，而４

月份更環比跌０﹒６個百分點至５２﹒１，形成三連跌，３月因企業於春節過後集中加快生產大

幅增加３﹒２個百分點至５２﹒７。

同樣值得注視的，有（三）原材料庫存分類指數達４７﹒６，環比回升０﹒１個百分點，即

使較７月份４７﹒５環比回落０﹒５個百分點和７月份４８環比回落的０﹒２個百分點，所彈者

只是九牛一毛，此況初步意味製造商開始重新對生產和接單前景略感信心；

再結合（四）產品庫存分類指數於９月份之４７﹒１，環比回落０﹒７個百分點，顯示製造

業不僅生產持續擴張，更在貨品出廠銷售情況有改善；與８月份４７﹒８環比回升０﹒８個百分

點，而７月份４７環比則跌１﹒１個百分點，仍顯產銷情況在臨界點之下反覆。

（五）從業人員分類指數４７環比升０﹒１個百分點，８月份４６﹒９環比跌０﹒２個分點

和７月份的４７﹒１環比升０﹒２個百分點。



＊原材料及產成品庫存皆減少有良性啟示＊



但（六）成本及出廠價由跌轉升，其中（１）主要原材料購進價格分類指數於２０１９年９

月份達５２﹒２，環比升３﹒６個百分點，而８月份環比跌２﹒１個百分點至４８﹒６，扭轉７

月份環比升１﹒７個百分點達５０﹒７之況，上升力度相對不大，而此使（２）出廠價格分類指

數上升３﹒２個百分點，而所達４９﹒９，尚低於臨界點以下的水平。

至於（七）生產經營活動預期指數，於２０１９年９月份達５４﹒４，環比升１﹒１個百分

點，而８月份５３﹒３環比跌０﹒３個百分點和７月份５３﹒６環比回升０﹒２個百分點，廠商

對經營前景的看法仍然反覆。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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９月╱２０１９ ４９﹒８ ＋０﹒３

８月╱２０１９ ４９﹒５ －０﹒２

７月╱２０１９ ４９﹒７ ＋０﹒３

６月╱２０１９ ４９﹒４ 持平

５月╱２０１９ ４９﹒４ －０﹒７

４月╱２０１９ ５０﹒１ －０﹒４

３月╱２０１９ ５０﹒５ ＋１﹒３

２月╱２０１９ ４９﹒２ －０﹒３

１月╱２０１９ ４９﹒５ ＋０﹒１

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１１月╱２０１８ ５０﹒０ －０﹒２

１０月╱２０１８ ５０﹒２ －０﹒６

９月╱２０１８ ５０﹒８ －０﹒５

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０１３ ５１﹒０ －０﹒４

１２月╱２０１２ ５０﹒６ 持平

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

