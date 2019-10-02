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即市新聞

02/10/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》製造業生產出口新單９月好轉

　　《談國論企》中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１９年９月份好轉，並上移至十分
接近臨界點的水平，而生產加大擴張力度、新出口訂單重返臨界點以上，連同生產經營活動指數
明顯提升，顯特朗普單邊挑起貿戰一年多且不斷加大對華各方打壓、封殺，但中國採取的以供給
側改革為主的挺內需政策，對勁和有效。
　
＊生產續擴張乃受惠出口新單回復上升＊
　
　　來自國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的最新資料
，製造業採購經理指數在２０１９年９月份達４９﹒８（見表），不僅較８月份的４９﹒５高
０﹒３個百分點，更是僅之於４月份５０﹒１、３月份５０﹒５成為２０１９年前三位，乃臨界
點５０以下最「高」水平，隨時可以返回其上再擴張。
　　尤其是（一）製造業的（Ｉ）出口新訂單分類指數於９月份達４８﹒１，較上一個月環比增
長整整１個百點，甚至高於２０１８年９月份的４８，而連同８月份４７﹒２環比升０﹒２個百
分點和７月份４６﹒９環比升０﹒６個百分點，屬三連升，是為（ＩＩ）新訂單的情況反覆趨穩
的支持力量，特別是此於９月份環比大幅上升０﹒８個百分點，至５０﹒５之重越５０的擴張水
平。此在特朗普要在９月１日對華輸美未加徵關稅的商品分兩個階段加徵，中國的新訂單在出口
新訂單拉動下進一步擴張，相當難得。
　　（ＩＩＩ）與出口相關的進口分類指數，於２０１９年９月份即使僅為４７﹒１，環比則升
０﹒４個百分點，而８月份４６﹒７環比減０﹒７個百分點，７月份４７﹒４環比升０﹒６個百
分點。
　　但（ＩＶ）在手訂單分類指數於是月份環比增長減少０﹒１個百分點至４４﹒７，８月份升
０﹒１個百分點至４４﹒８，而７月份增０﹒２個百分點至４４﹒７，仍低於臨界點，有待改進

　　由是（二）生產得以持續擴張，分類指數於９月份所達的５２﹒３環比回升０﹒４個百分點
，而５１﹒９環比回落０﹒２個百分點、７月份５２﹒１環比升０﹒８個百分點，顯三季度的情
況較二季度要好，因二季度之６月份５１﹒３及５月份５１﹒７環比皆跌０﹒４個百分點，而４
月份更環比跌０﹒６個百分點至５２﹒１，形成三連跌，３月因企業於春節過後集中加快生產大
幅增加３﹒２個百分點至５２﹒７。
　　同樣值得注視的，有（三）原材料庫存分類指數達４７﹒６，環比回升０﹒１個百分點，即
使較７月份４７﹒５環比回落０﹒５個百分點和７月份４８環比回落的０﹒２個百分點，所彈者
只是九牛一毛，此況初步意味製造商開始重新對生產和接單前景略感信心；
　　再結合（四）產品庫存分類指數於９月份之４７﹒１，環比回落０﹒７個百分點，顯示製造
業不僅生產持續擴張，更在貨品出廠銷售情況有改善；與８月份４７﹒８環比回升０﹒８個百分
點，而７月份４７環比則跌１﹒１個百分點，仍顯產銷情況在臨界點之下反覆。
　　（五）從業人員分類指數４７環比升０﹒１個百分點，８月份４６﹒９環比跌０﹒２個分點
和７月份的４７﹒１環比升０﹒２個百分點。
　
＊原材料及產成品庫存皆減少有良性啟示＊
　
　　但（六）成本及出廠價由跌轉升，其中（１）主要原材料購進價格分類指數於２０１９年９
月份達５２﹒２，環比升３﹒６個百分點，而８月份環比跌２﹒１個百分點至４８﹒６，扭轉７
月份環比升１﹒７個百分點達５０﹒７之況，上升力度相對不大，而此使（２）出廠價格分類指
數上升３﹒２個百分點，而所達４９﹒９，尚低於臨界點以下的水平。
　　至於（七）生產經營活動預期指數，於２０１９年９月份達５４﹒４，環比升１﹒１個百分
點，而８月份５３﹒３環比跌０﹒３個百分點和７月份５３﹒６環比回升０﹒２個百分點，廠商
對經營前景的看法仍然反覆。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
　中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）
　
　　　　　　　　　　　　　指數　　　月環比（個分點）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　９月╱２０１９　　　４９﹒８　　　＋０﹒３
　　　８月╱２０１９　　　４９﹒５　　　－０﹒２
　　　７月╱２０１９　　　４９﹒７　　　＋０﹒３
　　　６月╱２０１９　　　４９﹒４　　　　持平
　　　５月╱２０１９　　　４９﹒４　　　－０﹒７
　　　４月╱２０１９　　　５０﹒１　　　－０﹒４
　　　３月╱２０１９　　　５０﹒５　　　＋１﹒３
　　　２月╱２０１９　　　４９﹒２　　　－０﹒３
　　　１月╱２０１９　　　４９﹒５　　　＋０﹒１
　　１２月╱２０１８　　　４９﹒４　　　－０﹒６
　　１１月╱２０１８　　　５０﹒０　　　－０﹒２
　　１０月╱２０１８　　　５０﹒２　　　－０﹒６
　　　９月╱２０１８　　　５０﹒８　　　－０﹒５
　　１２月╱２０１７　　　５１﹒６　　　－０﹒２
　　１２月╱２０１６　　　５１﹒４　　　－０﹒２
　　１２月╱２０１５　　　４９﹒７　　　＋０﹒１
　　１２月╱２０１４　　　５０﹒１　　　－０﹒２
　　１２月╱２０１３　　　５１﹒０　　　－０﹒４
　　１２月╱２０１２　　　５０﹒６　　　　持平
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心
　資料整理：黎偉成

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