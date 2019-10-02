《異動股》騰訊（７００）挫逾２％暫領跌藍籌，創一個月新低

《經濟通通訊社２日專訊》騰訊控股（００７００）現跌２﹒０６％，報３２３﹒４元，盤

中低見３２３﹒２元，創一個月新低，暫領跌藍籌；成交約２２２萬股，涉資７﹒２億元。

挪威影片遊戲開發商Ｆｕｎｃｏｍ公布，騰訊將收購挪威ＫＧＪ Ｃａｐｉｔａｌ所持的

所有Ｆｕｎｃｏｍ股份，佔Ｆｕｎｃｏｍ ２９％股份，成為最大股東，總代價約３９００萬美

元，即約３﹒０４億港元。

騰訊周一（３０日）繼續回購１１萬股，每股介乎３３１﹒８元至３２３﹒６元，涉近

３６１９﹒６６萬元。

恆生指數現報２５８２９，跌２６３點或１﹒０１％，主板成交２４﹒８２億元。國企指數

報１０１０８，跌９２點或０﹒９１％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ３２３﹒４０元 跌２﹒０６％

ＩＧＧ （００７９９） ４﹒８５元 跌０﹒６１％

雲遊控股（００４８４） ４﹒５１元 升０﹒６７％

創夢天地（０１１１９） ４﹒２５元 升０﹒７１％

網龍 （００７７７） １８﹒３８元 升０﹒７７％

指尖悅動（０６８６０） ０﹒７９元 升１﹒２８％

金山軟件（０３８８８） １６﹒９６元 升１﹒９２％

天鴿互動（０１９８０） ２﹒１０元 升５﹒００％

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（ａｌ）

