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即市新聞

02/10/2019 09:32

《異動股》騰訊（７００）挫逾２％暫領跌藍籌，創一個月新低

　　《經濟通通訊社２日專訊》騰訊控股（００７００）現跌２﹒０６％，報３２３﹒４元，盤
中低見３２３﹒２元，創一個月新低，暫領跌藍籌；成交約２２２萬股，涉資７﹒２億元。
　　挪威影片遊戲開發商Ｆｕｎｃｏｍ公布，騰訊將收購挪威ＫＧＪ　　Ｃａｐｉｔａｌ所持的
所有Ｆｕｎｃｏｍ股份，佔Ｆｕｎｃｏｍ　２９％股份，成為最大股東，總代價約３９００萬美
元，即約３﹒０４億港元。
　　騰訊周一（３０日）繼續回購１１萬股，每股介乎３３１﹒８元至３２３﹒６元，涉近
３６１９﹒６６萬元。
　　恆生指數現報２５８２９，跌２６３點或１﹒０１％，主板成交２４﹒８２億元。國企指數
報１０１０８，跌９２點或０﹒９１％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　３２３﹒４０元　　　跌２﹒０６％
　　ＩＧＧ　（００７９９）　　　４﹒８５元　　　跌０﹒６１％
　　雲遊控股（００４８４）　　　４﹒５１元　　　升０﹒６７％
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒２５元　　　升０﹒７１％
　　網龍　　（００７７７）　　１８﹒３８元　　　升０﹒７７％
　　指尖悅動（０６８６０）　　　０﹒７９元　　　升１﹒２８％
　　金山軟件（０３８８８）　　１６﹒９６元　　　升１﹒９２％
　　天鴿互動（０１９８０）　　　２﹒１０元　　　升５﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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