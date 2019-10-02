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即市新聞

02/10/2019 09:35

《異動股》領展跌近２％為最差藍籌，社會示威活動持續商場關門

　　《經濟通通訊社２日專訊》領展房產基金（００８２３）現價跌１﹒９１％，報８４﹒８元
；成交約８１萬股，涉資６８４９萬元。盤中低見８４﹒６元。
　　昨日「十一」國慶日，本港各區爆發大型衝突，本港逾３０個商場暫停營業，其中新地
（０００１６）旗下１１個商場停業，而領展旗下黃大仙中心南館及北館關閉。本港部分地產股
及Ｒｅｉｔｓ受昨日衝突影響而下挫。
　　現時，恆生指數報２５８６２點，跌２２９點或跌０﹒８８％，主板成交４７﹒３１億元。
國企指數報１０１３３點，跌６７點或跌０﹒６６％。
　　
　　本港部分Ｒｅｉｔｓ表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　領展房產基金（００８２３　８４﹒８０元　　　跌１﹒９１％
　　越秀房產信託（００４０５）　５﹒０３元　　　升０﹒２０％
　　陽光房地產　（００４３５）　５﹒２６元　　　升０﹒３８％
　　泓富產業信託（００８０８）　２﹒８９元　　　跌０﹒３４％
　　開元產業信託（０１２７５　　１﹒５０元　　　跌６﹒２５％
　　春泉產業信託（０１４２６）　３﹒２６元　　　升０﹒３１％
　　富豪產業信託（０１８８１）　１﹒７９元　　　無升跌
　　冠君產業信託（０２７７８）　５﹒０８元　　　升０﹒２０％
　　匯賢產業信託（８７００１）　３﹒２１元人幣　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　部分地產股表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆基地產（０００１２）　　３６﹒６０元　　　升０﹒２７％
　　新地　　（０００１６）　１１１﹒７０元　　　跌０﹒９８％
　　新世界　（０００１７）　　１０﹒１８元　　　無升跌
　　會德豐　（０００２０）　　４５﹒１０元　　　升１﹒０１％
　　信和置業（０００８３）　　１１﹒８２元　　　升０﹒３４％
　　恆隆地產（００１０１）　　１７﹒７０元　　　跌０﹒５６％
　　長實集團（０１１１３）　　５３﹒０５元　　　跌０﹒０９％
　　太古地產（０１９７２）　　２４﹒００元　　　跌２﹒４４％
　　九倉置業（０１９９７）　　４２﹒４５元　　　跌０﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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