《異動股》領展跌近２％為最差藍籌，社會示威活動持續商場關門

《經濟通通訊社２日專訊》領展房產基金（００８２３）現價跌１﹒９１％，報８４﹒８元

；成交約８１萬股，涉資６８４９萬元。盤中低見８４﹒６元。

昨日「十一」國慶日，本港各區爆發大型衝突，本港逾３０個商場暫停營業，其中新地

（０００１６）旗下１１個商場停業，而領展旗下黃大仙中心南館及北館關閉。本港部分地產股

及Ｒｅｉｔｓ受昨日衝突影響而下挫。

現時，恆生指數報２５８６２點，跌２２９點或跌０﹒８８％，主板成交４７﹒３１億元。

國企指數報１０１３３點，跌６７點或跌０﹒６６％。



本港部分Ｒｅｉｔｓ表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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領展房產基金（００８２３ ８４﹒８０元 跌１﹒９１％

越秀房產信託（００４０５） ５﹒０３元 升０﹒２０％

陽光房地產 （００４３５） ５﹒２６元 升０﹒３８％

泓富產業信託（００８０８） ２﹒８９元 跌０﹒３４％

開元產業信託（０１２７５ １﹒５０元 跌６﹒２５％

春泉產業信託（０１４２６） ３﹒２６元 升０﹒３１％

富豪產業信託（０１８８１） １﹒７９元 無升跌

冠君產業信託（０２７７８） ５﹒０８元 升０﹒２０％

匯賢產業信託（８７００１） ３﹒２１元人幣 無升跌

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部分地產股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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恆基地產（０００１２） ３６﹒６０元 升０﹒２７％

新地 （０００１６） １１１﹒７０元 跌０﹒９８％

新世界 （０００１７） １０﹒１８元 無升跌

會德豐 （０００２０） ４５﹒１０元 升１﹒０１％

信和置業（０００８３） １１﹒８２元 升０﹒３４％

恆隆地產（００１０１） １７﹒７０元 跌０﹒５６％

長實集團（０１１１３） ５３﹒０５元 跌０﹒０９％

太古地產（０１９７２） ２４﹒００元 跌２﹒４４％

九倉置業（０１９９７） ４２﹒４５元 跌０﹒８２％

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（ｕｌ）

