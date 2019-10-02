  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/10/2019 12:00

《中資異動》雅生活服務漲近８％破頂，獲高盛納「確信買入」名單

　　《經濟通通訊社２日專訊》雅生活服務（０３３１９）現急升７﹒５２％，報１９﹒４４元
，盤中高見１９﹒４８元，創歷史新高；成交約５７６萬股，涉資１﹒０８億元。
　　高盛稱，雅生活新收購有助消除市場疑慮，故將該股納入「確信買入」名單，目標價由
２１﹒８元上調至２５元。
　　現時，恆生指數報２５９９２，跌９９點或跌０﹒３８％，主板成交３１２﹒０６億元。國
企指數報１０１７３，跌２７點或跌０﹒２７％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新城悅服務　（０１７５５）　　　６﹒７０元　　　跌０﹒５９％
　　彩生活　　　（０１７７８）　　　３﹒８２元　　　跌２﹒３０％
　　永升生活服務（０１９９５）　　　３﹒７０元　　　跌１﹒０７％
　　佳兆業美好　（０２１６８）　　１３﹒９０元　　　跌０﹒８６％

　　中海物業　　（０２６６９）　　　３﹒８３元　　　跌１﹒０３％
　　綠城服務　　（０２８６９）　　　７﹒８８元　　　升２﹒３４％
　　雅生活服務　（０３３１９）　　１９﹒５４元　　　升８﹒０８％
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　２２﹒５５元　　　跌０﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
接通華為02/10/2019
【#換機攻略】HUAWEI Mate 30 系列 點解值得趁早入手？
生財有道02/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港鐵未持貨者宜忍手
中國故事02/10/2019
國慶閱兵直擊：歡樂氣氛濃 新型戰略核導彈展威懾力
國際動態02/10/2019
日消費稅10月加至10% 零售商恐銷情變弱
生財有道30/09/2019
【季結】十月部署宜穩中求勝 揸水泥股穩守 買手機設備股出擊
生財有道30/09/2019
【季結】港股九月回升367點 十月再度走弱機會大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金