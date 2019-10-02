《中資異動》雅生活服務漲近８％破頂，獲高盛納「確信買入」名單

《經濟通通訊社２日專訊》雅生活服務（０３３１９）現急升７﹒５２％，報１９﹒４４元

，盤中高見１９﹒４８元，創歷史新高；成交約５７６萬股，涉資１﹒０８億元。

高盛稱，雅生活新收購有助消除市場疑慮，故將該股納入「確信買入」名單，目標價由

２１﹒８元上調至２５元。

現時，恆生指數報２５９９２，跌９９點或跌０﹒３８％，主板成交３１２﹒０６億元。國

企指數報１０１７３，跌２７點或跌０﹒２７％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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新城悅服務 （０１７５５） ６﹒７０元 跌０﹒５９％

彩生活 （０１７７８） ３﹒８２元 跌２﹒３０％

永升生活服務（０１９９５） ３﹒７０元 跌１﹒０７％

佳兆業美好 （０２１６８） １３﹒９０元 跌０﹒８６％



中海物業 （０２６６９） ３﹒８３元 跌１﹒０３％

綠城服務 （０２８６９） ７﹒８８元 升２﹒３４％

雅生活服務 （０３３１９） １９﹒５４元 升８﹒０８％

碧桂園服務 （０６０９８） ２２﹒５５元 跌０﹒２２％

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（ｊｔ）

