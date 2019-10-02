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即市新聞

02/10/2019 13:06

《異動股》百威（０１８７６）升幅擴大至逾４％，成交近１６億元

　　《經濟通通訊社２日專訊》百威亞太（０１８７６）掛牌翌日愈升愈有，最新漲
４﹒２６％，報２９﹒４元，盤中見２９﹒６元上市新高；成交約５４９２萬股，涉資１５﹒９
億元。
　　其他半新股個別發展，ＬＦＧ投資（０３９３８）升１６﹒８２％，報１﹒２５元；
ＴＢＫＳ（０１９６０）跌１１﹒２５％，報０﹒７１元１
　　現時，恆生指數報２６０４９，跌４２點或跌０﹒１６％，主板成交３３７﹒９９億元。國
企指數報１０１９３，跌０﹒０８％或跌７點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　今日變幅　　　　　　上市價
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　
　　百威亞太（０１８７６）　　２９﹒４００元　　　升４﹒２６％　　２７﹒００元
　　ＬＦＧ　（０３９３８）　　　１﹒２５０元　　升１６﹒８２％　　　１﹒６８元
　　ＴＢＫＳ（０１９６０）　　　０﹒７１０元　　跌１１﹒２５％　　　０﹒５０元
　　瀛海集團（０８６６８）　　　０﹒１９８元　　　升０﹒５１％　　　０﹒２４元　　
　　復宏漢霖（０２６９６）　　４７﹒７５０元　　　跌１﹒７５％　　４９﹒６０元
　　Ｓ＆Ｔ　（０３９２８）　　　１﹒０３０元　　　無升跌　　　　　　１﹒０７元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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