《異動股》百威（０１８７６）升幅擴大至逾４％，成交近１６億元

《經濟通通訊社２日專訊》百威亞太（０１８７６）掛牌翌日愈升愈有，最新漲

４﹒２６％，報２９﹒４元，盤中見２９﹒６元上市新高；成交約５４９２萬股，涉資１５﹒９

億元。

其他半新股個別發展，ＬＦＧ投資（０３９３８）升１６﹒８２％，報１﹒２５元；

ＴＢＫＳ（０１９６０）跌１１﹒２５％，報０﹒７１元１

現時，恆生指數報２６０４９，跌４２點或跌０﹒１６％，主板成交３３７﹒９９億元。國

企指數報１０１９３，跌０﹒０８％或跌７點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 今日變幅 上市價

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百威亞太（０１８７６） ２９﹒４００元 升４﹒２６％ ２７﹒００元

ＬＦＧ （０３９３８） １﹒２５０元 升１６﹒８２％ １﹒６８元

ＴＢＫＳ（０１９６０） ０﹒７１０元 跌１１﹒２５％ ０﹒５０元

瀛海集團（０８６６８） ０﹒１９８元 升０﹒５１％ ０﹒２４元

復宏漢霖（０２６９６） ４７﹒７５０元 跌１﹒７５％ ４９﹒６０元

Ｓ＆Ｔ （０３９２８） １﹒０３０元 無升跌 １﹒０７元

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（ｅｃ）

