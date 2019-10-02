《午市前瞻》港股短期難突破２６４００，料２５８００暫見支持

《經濟通通訊社２日專訊》美國９月份製造業活動跌至逾十年來最弱，加劇市場對中美貿易

戰拖累經濟的擔憂，美股隔晚（１日）道指挫３４３點，報２６５７３點。

港股今日跟隨美股走勢，低開１９０點，報２５９０１，上日本地示威活動加劇，不利大市

氣氛，恆指早段曾低見２５７７８挫３１４點，失守二萬六。不過，有傳中方再批准國企及民營

企業購買６０萬噸美國大豆，緩和市場擔憂，最終港股以接近半日最高位，收報２６０２２，回

吐６９點或０﹒２７％，險守二萬六關口，主板成交３２９﹒５７億元。國企指數報１０１８７

，微跌１３點或０﹒１３％。Ａ股因國慶假期休市。

重磅股方面，港交所（００３８８）跌１﹒２２％，報２２７﹒２元；騰訊（００７００）

回購１１萬股，涉近３６２０萬元，惟半日跌１﹒３９％，報３２５﹒６元；中移動

（００９４１）遭大和微降目標至７８﹒７元，不過上調評級至「買入」，收升０﹒６２％，報

６５﹒２５元；友邦（０１２９９）續升０﹒６８％，報７４﹒５５元。

另外，中資消費股受壓，當中恆安國際（０１０４４）半日跌２﹒１４％，報５０﹒３元，

暫表現最差藍籌及國指股。



＊示威活動拖累部分地產收租股，港銀股受壓渣打領跌＊



昨日「十一」國慶日，本港各區爆發大型衝突，本港逾三十個商場暫停營業，當中新地

（０００１６）旗下１１個商場停業，半日仍升０﹒５３％，報１１３﹒４元；領展

（００８２３）旗下黃大仙中心南館及北館關閉，半日僅微升０﹒１７％，報８６﹒６元；部分

地產及收租股亦跟隨大市走低，冠君產業信託（０２７７８）軟０﹒２％，報５﹒０６元；信和

置業（０００８３）亦軟０﹒３４％，報１１﹒７４元；不過新世界發展（０００１７）就有支

持，逆市升１﹒９６％，報１０﹒３８元，暫表現最好藍籌。

金管局公布，今年８月新申請貸款個案按月減少近三成，本地銀行股跌幅顯著，當中渣打集

團（０２８８８）挫２﹒７２％，報６４﹒４元；中銀香港（０２３８８）跌１﹒５％，報

２６﹒２元；匯豐控股（００００５）走低１﹒０８％，報５９﹒７５元；恆生銀行（０００１

１）亦跌１﹒０７％，報１６７﹒２元；東亞銀行（０００２３）軟０﹒５２％，報１９﹒２元

；不過，大新銀行（０２３５６）微升０﹒３８％，報１０﹒５８元。



＊上月賭收微升濠賭走高，內房股普遍個別發展＊



十一黃金周前澳門博彩收入依然疲弱，９月賭收僅按年微升０﹒６％至２２０﹒８億澳門元

遜預期，惟較前兩個月跌幅稍有改善，濠賭股有支持走高。美高梅（０２２８２）漲

２﹒２９％，報１２﹒５元；新濠國際（００２００）升１﹒８２％，報１８﹒９８元；澳博控

股（００８８０）走高１﹒６１％，報７﹒５７元；銀河娛樂（０００２７）微升０﹒８２％，

報４９﹒１５元；金沙中國（０１９２８）軟０﹒４２％，報３５﹒３５元；永利澳門

（０１１２８）走低０﹒３９％，報１５﹒２４元。

人民幣走弱，今日離岸人民幣兌美元曾跌近半百點子，不過內房股今日普遍個別發展。佳兆

業（０１６３８）挫２﹒３３％，報３﹒３６元；新城發展（０１０３０）跌１﹒１７％，報６

﹒７６元；融信中國（０３３０１）走低１﹒０９％，報９﹒０４元；中國金茂

（００８１７）漲１﹒５６％，報４﹒５６元；萬科企業（０２２０２）升１﹒４７％，報

２７﹒７元，暫表現最好國指股；世茂房地產（００８１３）走高０﹒８７％，報２３﹒１元。



＊黃志陽：港股二萬六整固，賭股短炒惟勿期望大升＊



美國９月ＩＳＭ製造業指數創十年低，恆指今早受壓，假後復市低開１９０點，跌幅曾擴大

逾３００點，午收前跌幅大為收窄。財經分析員黃志陽向《經濟通通訊社》表示，恆指現時跌幅

已比預期少，主要因市場仍對中美貿易態度保持樂觀，日前中國亦向美國購買大豆示好。今早恆

指跌穿２５８００點後很快就收復回去，相信此水平暫有支持，現階段正在２６０００點附近整

固，但要突破２６４００點有較大的阻力。因此，預期港股上線阻力為２６４００點，較大的下

線支持料在２５４００點。

澳門公布９月賭收，僅按年微升０﹒６％至２２０﹒８億澳門元，較前兩個月跌幅稍有改善

，濠賭股個別走向。黃志陽認為，濠賭股可短炒，但不要期望有很大升幅。據澳門本地調查，因

為香港社會事件旅客轉訪澳，今年十一黃金周訂房數量與去年相若，但他認為今年「旺丁」不一

定「旺財」。另外，人民幣匯率下跌，及香港社會事件相信都會影響到過境旅客，對未來澳門訪

客量有一定影響。（ｆｚ、ａｌ）

