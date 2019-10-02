《美元走勢－羅明立》日圓後市仍有上升空間

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒８９ １０７﹒５５ １０７﹒７４

歐元╱美元 １﹒０９４１ １﹒０９１８ １﹒０９３０

英鎊╱美元 １﹒２３０１ １﹒２２５０ １﹒２２９１

美元╱瑞郎 ０﹒９９６３ ０﹒９９１５ ０﹒９９３３

美元╱港元 ７﹒８４２７ ７﹒８３８７ ７﹒８４２３



《美元走勢》美國９月ＩＳＭ製造業指數跌至４７﹒８，遠低於預期的５０﹒１，創下

２００９年６月以來最差，加劇市場對美國經濟前景的憂慮。美國白宮貿易顧問表示，上周有傳

華府可能要求在美國上市的中資公司退市的報道為假消息，內容並不真確，有關傳媒做法不負責

任。另外，美國財政部亦澄清並無計劃限制投資中國股票，言論紓緩中美貿易戰的悲觀情緒。

美匯指數反復向上，倘若中美貿易衝突緩和，美聯儲減息的機會將下降，支持美匯指數走勢

；否則，中美關係惡化，將增加美聯儲減息的機會，不利美元走勢。

日本８月工業生產按月轉跌１﹒２％，跌幅較市場預期的下跌０﹒５％為高，前月為上升

１﹒３％，主要受金屬產品、工廠生產設備及汽車產量減少拖累，反映中美及日韓貿易爭端對外

部需求的影響。日本製造商預計９月工業生產按月增加１﹒９％，下月按月則減少０﹒５％。不

過，日本８月零售銷售按年上升２％，升幅遠超預期的０﹒９％，對第三季經濟帶來正面影響，

然而分析師憂慮日本上調消費稅將不利經濟增長。

美元兌日圓短線處於區間，日前美元跌至５０天線１０７見支持，但未能突破１０８﹒５０

。由於環球經濟衰退風險上升，估計日圓後市仍有上升空間，短線作上落市炒作但１０８以上可

做空美元。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒０９７０ １﹒０８５０ １﹒１０３０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２２５０ １﹒２３５０ １﹒２２００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

