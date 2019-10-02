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即市新聞

02/10/2019 16:17

《美元走勢－羅明立》日圓後市仍有上升空間

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒８９　　　１０７﹒５５　　　１０７﹒７４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９４１　　　１﹒０９１８　　　１﹒０９３０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２３０１　　　１﹒２２５０　　　１﹒２２９１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９６３　　　０﹒９９１５　　　０﹒９９３３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４２７　　　７﹒８３８７　　　７﹒８４２３

　　《美元走勢》美國９月ＩＳＭ製造業指數跌至４７﹒８，遠低於預期的５０﹒１，創下
２００９年６月以來最差，加劇市場對美國經濟前景的憂慮。美國白宮貿易顧問表示，上周有傳
華府可能要求在美國上市的中資公司退市的報道為假消息，內容並不真確，有關傳媒做法不負責
任。另外，美國財政部亦澄清並無計劃限制投資中國股票，言論紓緩中美貿易戰的悲觀情緒。
　　美匯指數反復向上，倘若中美貿易衝突緩和，美聯儲減息的機會將下降，支持美匯指數走勢
；否則，中美關係惡化，將增加美聯儲減息的機會，不利美元走勢。
　　日本８月工業生產按月轉跌１﹒２％，跌幅較市場預期的下跌０﹒５％為高，前月為上升
１﹒３％，主要受金屬產品、工廠生產設備及汽車產量減少拖累，反映中美及日韓貿易爭端對外
部需求的影響。日本製造商預計９月工業生產按月增加１﹒９％，下月按月則減少０﹒５％。不
過，日本８月零售銷售按年上升２％，升幅遠超預期的０﹒９％，對第三季經濟帶來正面影響，
然而分析師憂慮日本上調消費稅將不利經濟增長。
　　美元兌日圓短線處於區間，日前美元跌至５０天線１０７見支持，但未能突破１０８﹒５０
。由於環球經濟衰退風險上升，估計日圓後市仍有上升空間，短線作上落市炒作但１０８以上可
做空美元。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒０９７０　　　１﹒０８５０　　　１﹒１０３０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２２５０　　　１﹒２３５０　　　１﹒２２００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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