西方國家相繼推動法案，尋求對侵害人權的人士實施制裁。英國外相藍韜文宣布，準備於實
現脫歐後，推動《馬格尼茨基法案》（Ｍａｇｎｉｔｓｋｙ Ａｃｔ）的同類法案。
藍韜文在曼徹斯特的保守黨周會大會上發言，稱將於脫歐後推出英國版《馬格尼茨基法案》
，針對嚴重違反人權人士，如酷刑等問題，以凍結其資產及禁批簽證。藍韜文未交代細節，未知
新計劃與現有條文有何不同。
藍韜文亦對香港問題表示關注，強調３５年前簽署的《中英聯合聲明》保障香港人權自由的
高度自治，直到今天仍然有效。《香港經濟日報》（ｚｚ）
02/10/2019 08:35
【修例風暴】英外相尋求對違人權者實施制裁，對港問題表示關注
西方國家相繼推動法案，尋求對侵害人權的人士實施制裁。英國外相藍韜文宣布，準備於實
現脫歐後，推動《馬格尼茨基法案》（Ｍａｇｎｉｔｓｋｙ Ａｃｔ）的同類法案。
藍韜文在曼徹斯特的保守黨周會大會上發言，稱將於脫歐後推出英國版《馬格尼茨基法案》
，針對嚴重違反人權人士，如酷刑等問題，以凍結其資產及禁批簽證。藍韜文未交代細節，未知
新計劃與現有條文有何不同。
藍韜文亦對香港問題表示關注，強調３５年前簽署的《中英聯合聲明》保障香港人權自由的
高度自治，直到今天仍然有效。《香港經濟日報》（ｚｚ）
|國際動態02/10/2019
日消費稅10月加至10% 零售商恐銷情變弱
|生財有道30/09/2019
【季結】十月部署宜穩中求勝 揸水泥股穩守 買手機設備股出擊
|生財有道30/09/2019
【季結】港股九月回升367點 十月再度走弱機會大
|生財有道30/09/2019
陳德霖回顧十年金管局總裁生涯 難忘上任首天
|生財有道30/09/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：港交所只可短線部署
|興證快訊30/09/2019
第四季經濟預測
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰