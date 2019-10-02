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02/10/2019 08:35

【修例風暴】英外相尋求對違人權者實施制裁，對港問題表示關注

　　西方國家相繼推動法案，尋求對侵害人權的人士實施制裁。英國外相藍韜文宣布，準備於實
現脫歐後，推動《馬格尼茨基法案》（Ｍａｇｎｉｔｓｋｙ　Ａｃｔ）的同類法案。
　　藍韜文在曼徹斯特的保守黨周會大會上發言，稱將於脫歐後推出英國版《馬格尼茨基法案》
，針對嚴重違反人權人士，如酷刑等問題，以凍結其資產及禁批簽證。藍韜文未交代細節，未知
新計劃與現有條文有何不同。
　　藍韜文亦對香港問題表示關注，強調３５年前簽署的《中英聯合聲明》保障香港人權自由的
高度自治，直到今天仍然有效。《香港經濟日報》（ｚｚ）

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