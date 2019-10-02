  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/10/2019 09:07

【本港經濟】８月訪港旅客３５９萬人次跌４成，內地客按月跌３成

　　中美貿易戰及反修例風波夾擊下，本港旅遊業嚴重受挫！旅遊發展局周一（３０日）公布８
月訪港旅客數字，錄得３５９萬人次，按年大跌近４成；內地旅客由７月４１６萬人次大跌
３３％至８月２７８萬人次。８月整體過夜旅客人次也大減４６％。
　　旅遊業界指９月及近日十一黃金周，縱使酒店房價已大減至往年的２至４成，但入住率仍僅
１至３成，預計旅遊業寒冬將至年底聖誕亦未完；立法會旅遊業界議員姚思榮倡港府應要求機管
局和港鐵的舖位減租等，以免裁員潮及倒閉潮出現。《香港經濟日報》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態02/10/2019
日消費稅10月加至10% 零售商恐銷情變弱
生財有道30/09/2019
【季結】十月部署宜穩中求勝 揸水泥股穩守 買手機設備股出擊
生財有道30/09/2019
【季結】港股九月回升367點 十月再度走弱機會大
生財有道30/09/2019
陳德霖回顧十年金管局總裁生涯 難忘上任首天
生財有道30/09/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：港交所只可短線部署
興證快訊30/09/2019
第四季經濟預測
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金