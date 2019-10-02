中美貿易戰及反修例風波夾擊下，本港旅遊業嚴重受挫！旅遊發展局周一（３０日）公布８
月訪港旅客數字，錄得３５９萬人次，按年大跌近４成；內地旅客由７月４１６萬人次大跌
３３％至８月２７８萬人次。８月整體過夜旅客人次也大減４６％。
旅遊業界指９月及近日十一黃金周，縱使酒店房價已大減至往年的２至４成，但入住率仍僅
１至３成，預計旅遊業寒冬將至年底聖誕亦未完；立法會旅遊業界議員姚思榮倡港府應要求機管
局和港鐵的舖位減租等，以免裁員潮及倒閉潮出現。《香港經濟日報》
02/10/2019 09:07
【本港經濟】８月訪港旅客３５９萬人次跌４成，內地客按月跌３成
中美貿易戰及反修例風波夾擊下，本港旅遊業嚴重受挫！旅遊發展局周一（３０日）公布８
月訪港旅客數字，錄得３５９萬人次，按年大跌近４成；內地旅客由７月４１６萬人次大跌
３３％至８月２７８萬人次。８月整體過夜旅客人次也大減４６％。
旅遊業界指９月及近日十一黃金周，縱使酒店房價已大減至往年的２至４成，但入住率仍僅
１至３成，預計旅遊業寒冬將至年底聖誕亦未完；立法會旅遊業界議員姚思榮倡港府應要求機管
局和港鐵的舖位減租等，以免裁員潮及倒閉潮出現。《香港經濟日報》
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