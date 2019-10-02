【金管局易帥】金管局新任總裁余偉文下午四時三十分見傳媒

《經濟通通訊社２日專訊》金管局新任總裁余偉文自１０月１日起正式履新，接替剛退休的

陳德霖，余偉文今日下午四時三十分將會見傳媒。

余偉文於１９８６年加入香港政府為政務主任，並於１９９３年加入金管局為高級經理，其

後於１９９４年擢升處長。他於２００１年６月獲委任為助理總裁（機構拓展及營運），其後於

２００４年７月調任助理總裁（貨幣管理及金融基建），並於２００７年９月獲委任為副總裁，

是局內資歷最深的副總裁。（ｂｉ）

