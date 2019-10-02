《經濟通通訊社２日專訊》金管局新任總裁余偉文自１０月１日起正式履新，接替剛退休的
陳德霖，余偉文今日下午四時三十分將會見傳媒。
余偉文於１９８６年加入香港政府為政務主任，並於１９９３年加入金管局為高級經理，其
後於１９９４年擢升處長。他於２００１年６月獲委任為助理總裁（機構拓展及營運），其後於
２００４年７月調任助理總裁（貨幣管理及金融基建），並於２００７年９月獲委任為副總裁，
是局內資歷最深的副總裁。（ｂｉ）
02/10/2019 12:55
【金管局易帥】金管局新任總裁余偉文下午四時三十分見傳媒
《經濟通通訊社２日專訊》金管局新任總裁余偉文自１０月１日起正式履新，接替剛退休的
陳德霖，余偉文今日下午四時三十分將會見傳媒。
余偉文於１９８６年加入香港政府為政務主任，並於１９９３年加入金管局為高級經理，其
後於１９９４年擢升處長。他於２００１年６月獲委任為助理總裁（機構拓展及營運），其後於
２００４年７月調任助理總裁（貨幣管理及金融基建），並於２００７年９月獲委任為副總裁，
是局內資歷最深的副總裁。（ｂｉ）
|接通華為02/10/2019
【#換機攻略】HUAWEI Mate 30 系列 點解值得趁早入手？
|生財有道02/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港鐵未持貨者宜忍手
|國際動態02/10/2019
日消費稅10月加至10% 零售商恐銷情變弱
|生財有道30/09/2019
【季結】十月部署宜穩中求勝 揸水泥股穩守 買手機設備股出擊
|生財有道30/09/2019
【季結】港股九月回升367點 十月再度走弱機會大
|生財有道30/09/2019
陳德霖回顧十年金管局總裁生涯 難忘上任首天
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰