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02/10/2019 12:55

【金管局易帥】金管局新任總裁余偉文下午四時三十分見傳媒

　　《經濟通通訊社２日專訊》金管局新任總裁余偉文自１０月１日起正式履新，接替剛退休的
陳德霖，余偉文今日下午四時三十分將會見傳媒。
　　余偉文於１９８６年加入香港政府為政務主任，並於１９９３年加入金管局為高級經理，其
後於１９９４年擢升處長。他於２００１年６月獲委任為助理總裁（機構拓展及營運），其後於
２００４年７月調任助理總裁（貨幣管理及金融基建），並於２００７年９月獲委任為副總裁，
是局內資歷最深的副總裁。（ｂｉ）

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