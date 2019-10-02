【港元利率】匯豐推出定存優惠，港元存款利率最高達２﹒５５厘

《經濟通通訊社２日專訊》匯豐宣布推出透過數碼渠道開立的新資金港元及美元定期存款優

惠。今日起客戶以新增資金透過「香港匯豐流動理財應用程式」或「匯豐個人網上理財」開立３

個月、６個月及１２個月的港元或美元定期存款，可享的定期存款年利率較他渠道相比，最多可

高出３０點子。在推出新優惠的同時，同時調高３個月和６個月，以新增資金開立的港元和美元

定期存款。

港元新增資金定存優惠方面，最低存款金額為１萬港元或以上，其中匯豐尚玉客戶透過流動

理財應用程式及網上理財，開立３個月、６個月及１２個月港元定存，息率分別為２﹒５厘、

２﹒５５厘及２﹒２厘。透過分行及電話理財利率則分別為２﹒４厘、２﹒４５厘及２﹒１厘。

匯豐卓越理財客戶透過流動理財應用程式及網上理財，開立３個月、６個月及１２個月港元

定存，息率分別為２﹒５厘、２﹒５５厘及２﹒２厘。透過分行及電話理財利率分別為２﹒３厘

、２﹒３５厘及１﹒９厘。

匯豐運籌理財客戶透過流動理財應用程式及網上理財，開立３個月、６個月及１２個月港元

定存，息率分別為２﹒２８厘、２﹒３３厘及１﹒９３厘。透過分行及電話理財利率分別為

２﹒２厘、２﹒２５厘及１﹒８５厘。

美元最低存款金額為２０００美元或以上。匯豐尚玉客戶透過流動理財應用程式及網上理財

，開立３個月、６個月及１２個月美元定存，息率分別為２﹒２厘、２﹒２５厘和２﹒０５厘。

匯豐卓越理財客戶透過流動理財應用程式及網上理財，開立３個月、６個月及１２個月美元

定存，息率分別為２﹒２厘、２﹒２５厘及２﹒０５厘；而匯豐運籌理財客戶開立３個月、６個

月及１２個月美元定存，息率分別為２﹒０３厘、２﹒０８厘及１﹒８８厘。（ｂｉ）

