  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/10/2019 13:53

【港元利率】匯豐推出定存優惠，港元存款利率最高達２﹒５５厘

　　《經濟通通訊社２日專訊》匯豐宣布推出透過數碼渠道開立的新資金港元及美元定期存款優
惠。今日起客戶以新增資金透過「香港匯豐流動理財應用程式」或「匯豐個人網上理財」開立３
個月、６個月及１２個月的港元或美元定期存款，可享的定期存款年利率較他渠道相比，最多可
高出３０點子。在推出新優惠的同時，同時調高３個月和６個月，以新增資金開立的港元和美元
定期存款。
　　港元新增資金定存優惠方面，最低存款金額為１萬港元或以上，其中匯豐尚玉客戶透過流動
理財應用程式及網上理財，開立３個月、６個月及１２個月港元定存，息率分別為２﹒５厘、
２﹒５５厘及２﹒２厘。透過分行及電話理財利率則分別為２﹒４厘、２﹒４５厘及２﹒１厘。
　　匯豐卓越理財客戶透過流動理財應用程式及網上理財，開立３個月、６個月及１２個月港元
定存，息率分別為２﹒５厘、２﹒５５厘及２﹒２厘。透過分行及電話理財利率分別為２﹒３厘
、２﹒３５厘及１﹒９厘。
　　匯豐運籌理財客戶透過流動理財應用程式及網上理財，開立３個月、６個月及１２個月港元
定存，息率分別為２﹒２８厘、２﹒３３厘及１﹒９３厘。透過分行及電話理財利率分別為
２﹒２厘、２﹒２５厘及１﹒８５厘。
　　美元最低存款金額為２０００美元或以上。匯豐尚玉客戶透過流動理財應用程式及網上理財
，開立３個月、６個月及１２個月美元定存，息率分別為２﹒２厘、２﹒２５厘和２﹒０５厘。
　　匯豐卓越理財客戶透過流動理財應用程式及網上理財，開立３個月、６個月及１２個月美元
定存，息率分別為２﹒２厘、２﹒２５厘及２﹒０５厘；而匯豐運籌理財客戶開立３個月、６個
月及１２個月美元定存，息率分別為２﹒０３厘、２﹒０８厘及１﹒８８厘。（ｂｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
接通華為02/10/2019
【#換機攻略】HUAWEI Mate 30 系列 點解值得趁早入手？
生財有道02/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港鐵未持貨者宜忍手
中國故事02/10/2019
國慶閱兵直擊：歡樂氣氛濃 新型戰略核導彈展威懾力
國際動態02/10/2019
日消費稅10月加至10% 零售商恐銷情變弱
生財有道30/09/2019
【季結】十月部署宜穩中求勝 揸水泥股穩守 買手機設備股出擊
生財有道30/09/2019
【季結】港股九月回升367點 十月再度走弱機會大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金