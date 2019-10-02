【金管局易帥】余偉文：首要工作維持金融體系穩定，無意改變聯匯

《經濟通通訊社２日專訊》接替陳德霖成為金管局總裁的余偉文今日履新，他在首個工作天

會見傳媒時表示，雖然已在金管局工作２０多年，但今日上任後感到責任比以往更重，主要由於

外圍及本地環境目前充滿很大變數，包括環球經濟增長放緩、中美貿易談判不明朗、全球央行的

貨幣政策，尤其是美國較為反覆，加上本港近期發生的社會事件，本港正面對不少挑戰及不確定

性。

他稱，未來幾年將會與其團隊謹守崗位，而上任後首要工作是維持本港金融體系穩定，貨幣

穩定是金融穩定的根基，而聯繫匯率制度由１９８３年實施至今，幫助本港抵禦多次衝擊。他在

當局工作多年，曾經歷兩次金融危機，相關經驗令他相信，聯繫匯率是最適合本港的貨幣制度，

局方無意亦無需要去改變這個行之有效的貨幣制度。

他又指，本港銀行體系非常穩健，經過過去幾年加強的風險管理措施等，香港銀行的防風及

抗震能力大大加強，因此有信心本港金融體系有能力面對不同的市場波動，當局亦會繼續密切監

察市場情況，在有需要時與銀行業界商討如何面對不明朗因素。

余偉文又指，本港亦需要繼續提升作為國際金融中心的競爭力，而把握金融科技的機遇為其

中一個重點。金管局過去幾年在推動金融科技發展上進行大量工作，相信科技應用仍有很大發展

空間，例如建立合規的生態系統，亦會研究監管科技，以提升監管效率。同時科技亦會帶來新關

注，包括網絡及數據安全，當局會與業界商討，提供更便利的服務，同時保障市民。（ｓｋ）

