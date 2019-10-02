【本港經濟】本港８月零售貨值大跌２３％，紀錄以來最大單月跌幅

《經濟通通訊社２日專訊》政府統計處公布，今年８月的零售業總銷貨價值的臨時估計為

２９４億元，按年大跌２３％，創紀錄以來最大的單月按年跌幅，並較亞洲金融風暴期間在

１９９８年９月錄得的跌幅更差。首八個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計按年下跌６％。

扣除其間價格變動後，今年８月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌２５﹒３％

。今年７月的零售業總銷貨數量的修訂估計按年下跌１３﹒１％。與２０１８年同期比較，首八

個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌６﹒９％。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年８月與去年８月比較，珠寶首

飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值下跌４７﹒４％。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌

０﹒３％）；百貨公司貨品（下跌２９﹒９％）；藥物及化妝品（下跌３０﹒０％）；電器及其

他未分類耐用消費品（下跌１５﹒４％）；服裝（下跌３３﹒４％）；其他未分類消費品（下跌

２０﹒１％）；汽車及汽車零件（下跌１５﹒６％）；書報、文具及禮品（下跌２﹒５％）；家

具及固定裝置（下跌７﹒４％）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌２６﹒０％）；中藥

（下跌２５﹒５％）；以及眼鏡店（下跌２６﹒０％）。

截至今年８月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估

計下跌１２﹒４％，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌１３﹒９％。

政府發言人表示，零售業銷售在８月進一步明顯轉差，並錄得有紀錄以來最大的單月按年跌

幅，較亞洲金融風暴期間在１９９８年９月錄得的跌幅更差。８月份零售業銷售急跌除了由於經

濟狀況欠佳令消費情緒疲弱外，亦主要反映本地社會事件對訪港旅遊業及與消費相關的活動構成

的嚴重干擾。

發言人表示，由於經濟前景轉差和涉及暴力的示威活動繼續拖累消費情緒及訪港旅遊業，零

售業銷售在短期內料會持續低迷。政府會密切留意相關情況，以及對勞工市場和經濟的影響。

（ｂｉ）

