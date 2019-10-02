【修例風暴】港鐵：昨天關閉共４７車站，２０站受損報警

《經濟通通訊社２日專訊》昨天（１日）六區集會示威演變成嚴重衝突，全港交通陷入癱瘓

，其中，港鐵公司（０００６６）表示，截至昨晚１０時３０分，共有４７個重鐵車站關閉，超

過２０個港鐵車站設施被示威者蓄意破壞及縱火，乘客、港鐵員工及鐵路安全受嚴重影響。港鐵

強調縱火行為可引致十分嚴重後果，對此表示極度憤慨，並強烈譴責這些罔顧乘客及港鐵員工安

全的非法行為，已就有關事件報警。

港鐵由昨天早上起先後關閉了金鐘站、灣仔站、太子站、銅鑼灣站及沙田站等共１１個車站

。另外，因應政府及機管局要求，機場快線列車於下午二時起只來往香港站及機場站，不停九龍

站、青衣站及博覽館站。荃灣線於約下午四時停駛，馬鞍山線亦需於約晚上七時暫停服務。

在公眾活動進行期間，各條鐵路線多個車站受到不同程度的影響，其中有部分重鐵及輕鐵的

車站遭惡意縱火，包括：荃灣車廠大門保安控制室玻璃被打破及投擲燃燒彈、西鐵線兆康站至屯

門站之間一段路軌被投擲燃燒彈及深水埗站一部升降機被投擲燃燒彈。荃灣站、深水埗站、油麻

地站、佐敦站、中環站、金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站、黃大仙站通風樓、鑽石山站、大圍站均有

車站設施被縱火。輕鐵市中心站、大興（北）站及蔡意橋站月台被縱火；其中市中心站的員工休

息室亦被縱火。（ｃｌ）（ｚｚ）

