【修例風暴】中銀黃大仙及旺角分行因遭惡意破壞，今天暫停服務

《經濟通通訊社２日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，因黃大仙及旺角兩間分行昨天遭

惡意破壞，現正進行維修，為保障客戶和員工安全，今天暫停服務。

涉及的分行分別位於九龍黃大仙中心地下Ｇ１３號，和旺角彌敦道５８９號。

建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）旗下建銀亞洲，今日較早時候亦公布，由於

特別事故，位於彌敦道３１６號的佐敦分行及彌敦道５５６號的油麻地分行，於今早９時起暫停

服務，直至另行通知。（ｂｎ）（ｚｚ）

