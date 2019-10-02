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02/10/2019 12:22

【修例風暴】梁振英：被槍傷學生是暴徒，呼籲青少年應引以為誡

　　《經濟通通訊社２日專訊》荃灣何傳耀紀念中學一名中五學生昨天（１日）被警員開槍擊中
左胸受傷，現時仍在醫院留醫。全國政協副主席兼前行政長官梁振英在社交媒體發文指，今次被
槍傷的是一名暴徒，不是路過或坐在課室被流彈所傷的學生。他認為所有青少年都要引以為誡，
教育界也不能「中立」或含糊，否則是害人子弟，不負責任。
　　梁振英又說，反修例運動已經徹底變質成為盲目的暴亂，和理非或勇武的幕後大台已不能控
制事態發展，重申暴力沒有出路。（ｃｌ）（ｚｚ）

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