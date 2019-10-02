【本港樓市】經絡：中銀第三季現樓按揭稱霸，有望成全年現樓一哥

《經濟通通訊社２日專訊》根據經絡按揭數據顯示，現樓按揭銀行市佔率方面，中銀香港以

市佔率２５﹒４％繼續蟬聯榜首，整季（７月至９月）亦一直領先第一名位置，而恆生

（０００１１）的排名超越匯豐銀行排名第二，市佔率達到１６﹒９％，亦是自今年１月即８個

月後再次重返亞軍位置。匯豐銀行則以市佔率１６％躋身季軍，距離上次匯豐銀行現樓排名第三

已是１５年４月即５３個月前的事。

樓花排名方面，匯豐銀行仍然領先，９月份以市佔率２７％取得樓花冠軍，中銀香港則以

１７﹒１％排名第二。季軍繼續由恆生銀行以市佔率達１６﹒５％奪得。總括來說，９月份四大

銀行現樓市佔率達７０﹒９％，連續４５個月達到六成以上水平，連續６個月超過七成以上水平

，而中小型銀行市佔率則佔２９﹒１％。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，匯豐銀行自６月底時削減對轉按的優惠，並於８月份

蔓延至新造按揭，令現樓市佔率按季大幅下降６﹒７％。另一龍頭銀行中銀香港未即時跟隨，客

戶從而流向提供更優惠按揭計劃的銀行，現時匯豐銀行全年現樓市佔率為２３﹒４％，中銀香港

則為２２﹒７％，料中銀香港有望超越匯豐銀行成為全年一哥。另外，部分中小型銀行放慢跟隨

速度，相信未來數月內中小銀行市佔率可挑戰三成以上水平。（ｂｉ）

