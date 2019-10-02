《再戰明天》聯儲金融發表講話，美公布ＩＳＭ非製造業綜合指數

《經濟通通訊社２日專訊》明晚（３日），美聯儲金融監管副主席夸爾斯發表講話。美國公

布ＩＳＭ９月非製造業綜合指數。



＊美聯儲金融監管副主席夸爾斯發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：３０ｐｍ，美聯儲金融監管副主席夸爾斯在歐洲

銀行業聯合會的２０１９年歐洲銀行業峰會上發表講話。

３：２０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在金融市場管理局年度監管會議上發表

講話，並參加討論（４：００ｐｍ）。

３：４５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在Ｆｕｎｄａｃｉｏｎ Ｒａｆａｅｌ ｄｅｌ

Ｐｉｎｏ組織的央行系列活動上發表講話。

３：４５ｐｍ，芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯在全球合作中心（ＧＩＣ）主辦的「央行系

列－－馬德里站活動」上發言。



＊美國公布ＩＳＭ９月非製造業綜合指數＊



明日，中國、南韓股和德國股市假期休市。

在數據方面，明早９：３０ａｍ，澳洲公布８月貿易收支，料貿盈由７２億澳元收窄至６０

億澳元。

明午５：００ｐｍ，歐元區公布８月生產者物價指數，月率料中０﹒２％下滑至０﹒３％；

年率料由０﹒２％跌至下滑０﹒４％。歐元區８月零售銷售月率料由下滑０﹒６％升上０﹒３％

；年率料由２﹒２％回落至２％。７：３０ｐｍ，美國公布９月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數

。８：３０ｐｍ，美國公布周連續申請失業救濟金人數，料由１６５萬增至１６５﹒４萬；首次

申請失業救濟金人數料由２１﹒３萬增加至２１﹒５萬。９：４５ｐｍ，美國公布９月服務業採

購經理人指數。料；田５０﹒７升上５０﹒９。１０：００ｐｍ，美國公布８月工廠訂單，料由

１﹒４％跌至下滑－０﹒２％。美國ＩＳＭ９月非製造業綜合指數料由５６﹒４下滑至５５﹒２

。



＊興業太陽能開股東會＊



在本港，明日，興業太陽能（００７５０）開股東會。（ｈｏ）

