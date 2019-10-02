《經濟通通訊社２日專訊》威雅利（００８５４）發盈警，預期截至９月底止中期將盈轉虧
，錄得綜合淨虧損，而去年同期盈利６７２﹒５萬元。另外，集團預期截至今年９月底止第二季
綜合淨虧損將有可能顯著增加。
公司指，錄得綜合淨虧損，主要由於中美貿易緊張局勢持續升溫，抑制消費者情緒，導致集
團銷售收益下跌、市場需求減緩導致庫存滯銷而做成的存貨撥備，以及人民幣貶值所產生的匯兌
損失所致。
該集團預期於１１月中公布業績。（ｃｗ）
02/10/2019 17:56
【企業盈警】威雅利（００８５４）料中期盈轉虧
《經濟通通訊社２日專訊》威雅利（００８５４）發盈警，預期截至９月底止中期將盈轉虧
，錄得綜合淨虧損，而去年同期盈利６７２﹒５萬元。另外，集團預期截至今年９月底止第二季
綜合淨虧損將有可能顯著增加。
公司指，錄得綜合淨虧損，主要由於中美貿易緊張局勢持續升溫，抑制消費者情緒，導致集
團銷售收益下跌、市場需求減緩導致庫存滯銷而做成的存貨撥備，以及人民幣貶值所產生的匯兌
損失所致。
該集團預期於１１月中公布業績。（ｃｗ）
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