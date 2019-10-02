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02/10/2019 16:43

【新股上市】康德萊醫療器械擬在上港市集資１億美元

　　《經濟通通訊社２日專訊》路透旗下ＩＦＲ引述知情人士透露，康德萊醫療器械尋求本周通
過上市聆訊，擬集資１億美元（約７﹒８４億港元）。
　　據初步招股文件，該公司為內地心內介入器製造商。是次集資所得擬用於建設位於上海的研
發中心及其他設施、開發及商品代現有管線產品、購買新生產設備、擴大分銷網絡及覆蓋範圍，
以及用於潛在戰略投資和一般企業用途。
　　截至去年底，該公司盈利約為５８２３﹒６萬元人民幣，按年升４２﹒８％。
　　交銀國際為獨家保薦人。（ｋｉ）

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