《小傳日記》花旗數據差，缸友憂慮加；貿易戰暫緩，魚缸表現悶！

《小傳日記》花旗國９月份嘅製造業活動數據喺十年嚟最弱，令到「孖屐」更加擔心中美貿

易戰對經濟嘅影響，所以搞到花旗魚缸噚晚（１日）趴低哂。

今日（２日）香江魚缸跟隨美股走勢，低開１９０點，報２５９０１，加上噚日本地示威活

動加劇，令到魚缸都無咩ｍｏｏｄ，恆指早段仲曾低見２５７７８挫３１４點，失守二萬六。不

過，有消息話神州再批准國企同民營企業購買６０萬噸美國大豆，令到市場都安樂返少少，跌幅

都逐漸收窄。最終收報２６０４２，跌４９點，主板成交６１９﹒４５億元。國企指數報

１０１８２，跌１８點。Ａ場因為國慶放假休市。

大隻藍戰士方面，有傳大象（００００５）嘅匯豐美國，連同其他５間銀行因為匯報疏忽而

被罰逾６００萬美金，大象埋單撻低近１巴仙，報５９﹒６５銀。生發發（００３８８）唔見近

１巴仙，報２２８﹒４銀。ＱＱ（００７００）縮水近２巴仙，報３２５銀。ＡＩＡ

（０１２９９）彈起不足半巴仙，報７４﹒３５銀。

另外，恆安（０１０４４）喺全日表現最差藍戰士同國貨佬，縮水逾２巴仙，報５０﹒２５

銀。



＊紅日商場閂磚頭卻上攀，站內設施損港鐵未停喘＊



噚日香江各區都爆發大型衝突，雖然差唔多有成３０個商場都因為咁而暫停營業，但就無咩

點影響到本地磚頭佬今日表現，當中新世界發展（０００１７）就有支持，逆市踢高近３巴仙，

報１０﹒４６銀，仲喺表現最好嘅藍戰士。新地（０００１６）旗下１１個商場停業，今日埋單

仍彈近１巴仙，報１１３﹒９銀。信和置業（０００８３）亦跳起半巴仙，報１１﹒８４銀。領

展（００８２３）旗下黃大仙中心南館及北館關閉，全日仍跳起近１巴仙，報８６﹒９銀。不過

，有部分地產及收租股就跟住大市仆低，冠君產業信託（０２７７８）軟腳不足半巴仙，報

５﹒０６銀。

今日公用佬表現就一般般，皆因噚日示威者喺六區集會嗰時造成好多破壞，尤其喺港鐵

（０００６６）就損失慘重，總共有４７個重鐵車站關閉，超過２０個車站設施受損，埋單仆低

逾１巴仙，報４３﹒５銀。其他公用佬都跟住碌低，中電（００００２）唔見逾１巴仙，報

８１﹒１５銀。電能實業（００００６）同長江基建（０１０３８）彈起１巴仙，分別報

５３﹒２銀同５３﹒２５銀。



＊唉瘋賣唔停瑞聲價續升，十一黃金周食品股落後＊



自９月２０日起新唉瘋開賣至今，睇來低機價魅力一直存在，其中新機缺貨問題令到要延期

發貨，綠色機要三至四星期新有貨，消息刺激蘋果都急升，今日手機佬都表現唔差，瑞聲科技

（０２０１８）升逾１巴仙，報４２﹒０５銀。舜宇光學（０２３８２）漲近２巴仙，報

１１７﹒２銀。比亞迪電子（００２８５）飛高逾３巴仙，報１２﹒１２銀。丘鈦科技

（０１４７８）漲近１巴仙，報８﹒５３銀。鴻騰精密（０６０８８）跌逾半巴仙，報３﹒２銀

。

十一黃金周喺神州展開，但係今日堆食品股都係走弱，唔知係咪因為上面經濟差，班基金佬

覺得消費力弱呢？統一企業（００２２０）低走逾２巴仙，報８﹒２６銀。中國旺旺

（００１５１）回吐近半巴仙，報６﹒２４銀。華潤啤酒（００２９１）跪低近２巴仙，報

４０﹒８５銀。蒙牛乳業（０２３１９）逆市漲逾１巴仙，報２９﹒７銀。不過，新上市嘅百威

亞太（０１８７６）竟起飛逾５巴仙，報２９﹒７銀！



＊中燃氣急漲麥格理頌唱，野村感樂觀內房兩極郁＊



麥格理發表大行報告，將中燃氣（００３８４）評級由「中性」升至「跑贏大市」，「他屐

」由３３﹒７銀升至３６﹒４銀。中燃氣今日飛起近３巴仙，報３１﹒２銀，仲喺表現最好嘅國

貨佬！元亨燃氣（００３３２）抽高逾３巴仙，報０﹒５銀。京能清潔能源（００５７９）升近

１巴仙，報１﹒３１銀。天倫燃氣（０１６００）隨市跌近２巴仙，報７﹒３３銀。北京燃氣藍

天（０６８２８）跌逾２巴仙，報０﹒２０９銀。

野村同樣都出報告，對內房睇法都比較樂觀，其中９月多間內房嘅合約銷售強勁，比較看好

５間內房。融創（０１９１８）微跌近半巴仙，報３１﹒３５銀。世茂房地產（００８１３）漲

逾１巴仙，報２３﹒２銀。旭輝（００８８４）微軟近１巴仙，報４﹒５４銀。奧園

（０３８８３）踢高逾半巴仙，報８﹒９３銀。華潤置地（０１１０９）升一格報３２﹒９銀。

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