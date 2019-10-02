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即市新聞

02/10/2019 09:39

《真知灼見－溫灼培》華府要在美上市中資公司退市是「假新聞」？

　　《真知灼見》美國白宮貿易顧問納瓦羅於接受ＣＮＢＣ訪問時批評，有關上周有傳媒報道華
府可能要求在美國上市的中資公司退市的報道是「假新聞」，且過半數內容是極之不準確，甚至
是錯誤，又直斥她們是不負責任的傳媒。不過，有關報道又是否完全是納瓦羅所指的「假新聞」
呢？於剛過去的周末，《彭博》引述了美國財政部官員指，對於上述建議特朗普政府在研究當中
，未有執行時間表。明顯，特朗普曾經是有想過真要把在美國上市的中國企業完全退市。現在納
瓦羅強烈稱這是「假新聞」，明顯是想為特朗普「補過」。
　
＊遲來的「補過」＊
　
　　一點必須明白，華爾街今天得到全球最大金融市場這美譽，單靠美國企業支持是不夠的，必
須得到全球企業支持，踴躍到美國上市。確實，美國如要求中國企業從美國退市確能對中國企業
做成打擊。根據美國政府數字指，現有著１５６間中國企業在美國上市。如一時間要這些中國企
業退市，這些中國企業當然會大受影響，連帶一時間將會有著大量美元資金將會由中國流失，這
也會對人民幣做成打擊。但如此以來，日後還有哪些國家的企業還會再去美國上市呢？誰敢說今
天這些國家與美國的關係雖還是良好，但往後又如何？這對企業而言將是多一個重要的政治考慮
風險。如日後到美國上市的外國企業大幅減少，華爾街的全球最大金融市場地位又將如何？這點
大家可想而知。但相信納瓦羅今次的「補過」已來得太遲，事情已發生了接近大半個星期，這很
難不對日後要到美國上市的外國企業作為風險考慮因素。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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