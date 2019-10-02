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即市新聞

02/10/2019 10:29

《錢來自有方－李博衛》世界投資者周，成就投資力量

　　《錢來自有方》投資者面對日益難以預計和投機氣氛熱烈的市場環境，無論採用哪種投資策
略，都一定要先全面了解不同金融產品的相關風險。尤其金融科技日新月異，金融市場和產品亦
愈見複雜，投資者更需要同步向前，掌握投資方面的最新發展和科技，並堅守良好投資紀律。

＊散戶傾向尋求快速回報＊

　　不過，根據投委會在上月發布的零售投資者研究２０１９顯示，散戶投資者傾向尋求短線、
高回報的金融產品，當中以年齡介乎１８至２９歲的年輕投資者尤甚。同時，大部分的散戶投資
者未有盡力了解產品及市場情況，不足一半人會參考公司的年度報告和財務報表，僅約四分一會
留意公司公告和通知。
　　有見及此，投委會作為國際證監會組織散戶投資者Ｃ８委員會成員，一直致力於提升香港市
民的金融理財知識和能力及投資者教育工作，今年亦一如以往，全力支持國際證券事務監察委員
會組織（ＩＯＳＣＯ）推行的世界投資者周。

＊２０１９世界投資者周香港區活動＊

　　本年的世界投資者周由９月３０日起至１０月６日全球同步舉行，鑑於現今數碼環境發展迅
速，教育活動主題將會圍繞網上投資、數碼資產和首次代幣發行等，同時亦會加強公眾對基本投
資概念的認識。投委會亦已製作相關的教育資源和活動，並支持其他金融機構的教育活動，如欲
了解更多關於２０１９世界投資者周的資料，歡迎瀏覽投委會的專屬網頁。

＊投委會推出《投資者核心理財能力架構》＊

　　與此同時，為了支持不同司法管轄區制定及落實投資者教育活動，ＩＯＳＣＯ與經濟合作與
發展組織（經合組織）合作，委託投委會帶領一個工作小組制定《投資者核心理財能力架構》。
　　此架構為投資者教育的範圍提供指引，重點加強投資者的投資知識、技巧和行為及態度，令
散戶投資者能作出明智的投資決定。架構的內容涵蓋基本投資原則及概念、投資產品的特性、投
資產品的買賣過程、持有投資產品、投資者權利和責任、與投資相關的行為偏差，以及投資騙局
和欺詐。此架構將會成為內容制定、執行及評估的基準，在支持和促成更多零售投資者的理財及
教育工作方面扮演關鍵角色。《投資者及理財教育委員會總經理　李博衛》

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