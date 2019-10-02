《金融創見－張劭聲》中央推動貨幣和財政政策，或可避免經濟衰退

《金融創見》自今年夏季初開始以來，大市普遍對經濟衰退的預期已明顯地大幅增加。但實

際情況是硬數據反映出來的經濟前景目前還沒有如預期中不濟。以花旗銀行設立的Ｇ１０國家經

濟意外指數（Ｇ１０ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｓｕｒｐｒｉｓｅ Ｉｎｄｅｘ），目前高於２０點

的讀數是為自２０１８年２月以來的最高水平。以此引申一種逆向思維，再加上全球主要中央銀

行的貨幣推動政策和預期將於未來日子出爐的財政刺激措施結合，經濟衰退或許有可能避免。概

括一點來說，現階段還不能確切地排除２０２０年會有正增長的驚喜。

最新數據證實，中國國內仍然面對宏觀經濟環境放慢的挑戰。自２０１８年第三季度以來，

領先實體經濟９到１２個月的信貸脈衝已有所改善，但新流入的信貸餘額尚未從整體層面顯示出

有效的刺激作用。最新的進口數據（第二季度總進口量下降了３﹒９％相較第一季度為負

４﹒４％）以及汽車銷量的收縮（８月同比下降了３﹒４％）指出國內需求仍然疲弱。與之前數

個季度相比，數據雖然略有改善，但國內經濟仍處於嚴峻壓力之下。

更重要的是，出口行業正受貿易戰和全球經濟增長放緩的影響而整體表現得非常乏力。縱然

新一輪包括針對中小型公司的出口訂單數據稍為好轉，但它們仍處於緊縮狀態。工業生產步伐也

急劇減速（８月同比下降４﹒４％），對今年第三季度和第四季度的ＧＤＰ表現定必產生負面影

響。

中國央行官員正在替市場為明年低於６％的增長造好準備。主要想帶出的訊息是對於較低的

增長水平已存在政治上的容忍度，這對實體經濟而言更將不是問題。在現階段，市場似乎尚未為

這種轉變造好充分的準備，因此中國官員將在未來幾個月內實施適當的教學法，以儘量避免投資

者的負面情緒。

隨著中國實施微調政策，其他國家需要帶頭以刺激全球經濟。相信環球央行將在未來數月擴

大政策力度和規模，並接連推出財政刺激措施以應對中國的進口減少，貿戰摩擦和全球經濟放緩

的難題。根據在過去數月中的統計，全球４０多家中央銀行已經放寬了其貨幣政策，以便刺激經

濟。眾所周知，財政和貨幣措施需要一段時間的推動才能顯示出作用。換言之，這意味著經濟狀

況在短期內將會變得更疲憊（２０１９年第三季度至第四季度），但然後之後卻有可能急速反彈

（２０２０年第一季度至第二季度）。

其中一個最有效的宏觀指標是全球信貸脈衝。它是建基於來自１８個最大經濟體中私營板塊

的新信貸流量，並以ＧＤＰ的百分比來參閱。當此指標讀數轉向時，意味著實體經濟將會於９至

１２個月後作出轉向，因此目前的預測是到２０２０年上半年，全球增長可能會由於受到美國國

內經濟推動而作出反彈。目前美國的信貸脈衝處於２０１８年初以來的最高水平，佔ＧＤＰ的

１﹒２％。

考慮到美國處於後段周期並受到貿易戰的影響，經濟頗具彈性：八月份住房數據反彈，建築

許可證和住房開工數據令人意外。美國消費者支出同樣也非常強勁，相信與按揭貸款再融資和較

低的費率有關。看來美國普遍家庭已經在適應貨幣政策的關鍵轉折點和新的低利率環境，稍為消

除了對衰退的憂慮。《盛寶銀行環球交易部門主管 張劭聲》

