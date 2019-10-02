港股兩萬六關口拉鋸，全日跌４９點收２６０４２，成交６１９億元

《經濟通通訊社２日專訊》美國供應管理學會（ＩＳＭ）調查顯示，９月製造業活動跌至逾

１０年新低，加劇市場憂慮第三季經濟進一步下滑，拖累美股三大指數全線下挫。港股跟隨低開

１９０點報２５９０１點，即失守２６０００點。昨日國慶假期，本地示威活動升級，加上重磅

股騰訊（００７００）早段曾挫逾２％，港股開市後跌幅擴大至３１４點低見２５７７８點。不

過，本地地產股逆市有支持，大市重上兩萬六，午後更一度收復全部失地，最高見２６０９２點

升不足１點。尾市偏軟，恆指最終收報２６０４２，跌４９點或跌０﹒１９％，主板成交

６１９﹒４５億元減少一成半。

國企指數報１０１８２，跌１８點或跌０﹒１８％。地產股普遍造好，新世界發展

（０００１７）升２﹒７５％，報１０﹒４６元，為最大升幅藍籌。

內地國慶長假期，滬深股市於１０月１日起休市，下周二（８日）復市，期內滬港通、深港

通的南北向交易亦同時關閉。

重磅股方面，連同匯豐美國在內的６間金融機構因匯報疏忽而被罰款逾６００萬美元，匯控

（００００５）走低１﹒２４％，報５９﹒６５元。騰訊軟１﹒５７％，報３２５元。有傳零售

新股妙思集團被拒上市，港交所（００３８８）軟０﹒７％，報２２８﹒４元。友邦

（０１２９９）微漲０﹒４１％，報７４﹒３５元。建行（００９３９）無升跌，報５﹒９８元

。



＊九月賭收止跌回升，濠賭股普遍向上＊



澳門９月賭收僅按年微升０﹒６％至２２０﹒８億澳門元，差過市場預期，但較前兩個月跌

幅稍有改善。濠賭股普遍向上，澳博（００８８０）獲星展恢復買入評級，升１﹒６１％，報

７﹒５７元。美高梅中國（０２２８２）飆２﹒７８％，報１２﹒５６元。新濠國際

（００２００）揚２﹒０４％，報１９﹒０２元。金沙中國（０１９２８）走高０﹒４２％，報

３５﹒６５元。銀娛（０００２７）軟０﹒１％，報４８﹒７元。金界（０３９１８）九月博彩

收入增２９％，飆５﹒８７％，報１２﹒９８元。

本地政局未穩，十一國慶假期期間，多個商場及地鐵站關閉，收租股普遍受壓。鷹君

（０００４１）挫１﹒６８％，報２６﹒３５元。港鐵（０００６６）軟１﹒１４％，報

４３﹒５元。置富產業信託（００７７８）跌０﹒４５％，報８﹒９３元。但地產股普遍向上，

太古地產（０１９７２）升２﹒２４％，報２５﹒１５元。九倉置業（０１９９７）揚

２﹒２２％，報４３﹒７５元。恆地（０００１２）升１﹒６４％，報３７﹒１元。

國際研究暨顧問機構Ｇａｒｔｎｅｒ預測，５Ｇ手機在各裝置中市佔率將從２０２０年的

１０％增加到２０２３年的５６％。電訊相關股普遍走高，聯想集團（００９９２）揚

３﹒２５％，報５﹒４元。中國電信（００７２８）漲１﹒４％，報３﹒６２元。中聯通

（００７６２）飆１﹒４４％，報８﹒４４元。中移動（００９４１）升０﹒４６％，報

６５﹒１５元。



＊百威上市翌日續漲，消費品股走勢不一＊



國慶長假展開，消費品股個別發展。今年集資額最大的新股百威亞太（０１８７６）續升５

﹒３２％，報２９﹒７元。其他兩隻啤酒股受壓，潤啤（００２９１）跌１﹒６８％，報

４０﹒８５元。青啤（００１６８）無升跌，報４７﹒３元。恆安國際（０１０４４）軟

２﹒２４％，報５０﹒２５元，為跌幅最大藍籌。統一（００２２０）跌２﹒３６％，報

８﹒２６元。日清食品（０１４７５）走高３﹒６９％，報６﹒７４元。

物管股逆市向上，雅生活服務（０３３１９）獲高盛納入「確信買入」名單，目標價由

２１﹒８元上調至２５元，飆１０﹒１８％，報１９﹒９２元。新城悅服務（０１７５５）升

２﹒３７％，報６﹒９元。佳兆業美好（０２１６８）走高１％，報１４﹒１６元。永升生活服

務（０１９９５）跌１﹒０７％，報３﹒７元。碧桂園服務（０６０９８）軟０﹒２２％，報

２２﹒５５元。

人民幣走弱，今日離岸人民幣兌美元為７﹒１４９３，跌３９點子。中資航空股先跌後穩，

持有最多美元債務的東航（００６７０）仍軟０﹒２６％，報３﹒８元。國航（００７５３）漲

１﹒０１％，報６﹒９７元。南航（０１０５５）走高０﹒２１％，報４﹒７６元。國泰

（００２９３）飆２﹒０４％，報１０元。（ｙｋ）

