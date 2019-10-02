《鍾之日記》十月開局，魚缸告跌

《鍾之日記》１０月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：休市。



十一國慶，中國慶祝建國７０年，在北京天安門廣場舉行慶祝大會，包括大型的閱兵儀式、

群眾遊行及晚上舉行的大型演出。國家主席習近平在天安門城樓發表講話，指出７０年來，全國

各族人民艱苦奮鬥，取得了令世界刮目相看的偉大成就。今天，社會主義中國巍然屹立在世界東

方，沒有任何力量能夠撼動祖國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐

。他並強調，要堅持「和平統一、一國兩制」的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

然而，就在國慶當日，香港爆發了６月反修例以來最嚴重的一次示威衝突，更首次有一名

１８年歲的中學生被警察打出的實彈擊中，子彈在心臟左邊３厘米位置，幸目前已脫離生命危險

，情況轉穩定。嚴重衝突亦導致３０警員受傷，逾１８０示威者被捕。

社會氣氛低沉，加上美國９月ＩＳＭ製造業指數跌至４７﹒８，為２００９年６月來最差，

拖累美股三大指數先升後倒跌逾１％，其中標指跌穿５０天線，為９月４日以來首次，拖累港股

１０月開局低開近２００點，其後跌幅擴大至３１４點低見２５７７８點。不過，本地地產股逆

市有支持，大市重上兩萬六，午後更一度收復全部失地，最高見２６０９２點升不足１點。尾市

偏軟，恆指最終收報２６０４２，跌４９點或跌０﹒１９％。內地股市全周休市，北水繼續缺席

，主板成交６１９﹒４５億元減少一成半。



＊激烈衝突累港鐵再試低位＊



香港多區發生的激烈衝突，港鐵（０００６６）昨日最多關閉４７個車站，相當於全數９４

個港鐵車站一半。數據顯示，以單日計，港鐵若封閉所有車站，每日就會損失約５４００萬元收

入。港鐵捱沾，收跌１％，報４３﹒５元，為近一個月最低。

部分中資機構門店亦成為示威者攻擊對象。中銀香港（０２３８８）、建銀亞洲分別公布各

有兩家分行今日需要暫停營業。中銀香港收跌１％，中行（０３９８８）、建行（００９３９）

收市靠穩，沒升跌。工行（０１３９８）跌近０﹒４％。



＊瑞銀料施政報告擱置「明日大嶼」＊



瑞銀報告指，農地轉換將是本月發表的施政報告焦點。社會對「明日大嶼」的高建造成本存

激烈爭議，港府可能或將此計劃擱置。未來土地供應取而代之相信是更依賴於農地及棕地轉換，

預期政府會鼓勵發展商參與土地共享先導計劃。

瑞銀指，政府計劃發展的三個新發展區，約７００公頃農地料被轉換以應付未來５年的公共

發展需要，估計新增住宅供應量或超１７﹒７萬個，惟首批住宅單位料不能在２０２４前供應，

故對短期供應影響有限。若發展商參與土地共享先導計劃，相信對恆基地產（０００１２）的資

產淨值增值最大，其次是新世界發展（０００１７）、新地（０００１６）及長實集團

（０１１１３）。潛在空置稅推行，對嘉里建設（００６８３）及新地的盈利造成最大影響。

本地地產股今日逆市造好，新世界收漲２﹒８％，為升幅最大的藍籌；恆地升１﹒６％，長

實升１﹒５％，嘉里建設升１﹒２％，新地亦揚１％。



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