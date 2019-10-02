【駐京專電】國慶逾萬官兵接受檢閱，東風－４１核導彈壓軸登場

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國慶７０周年慶祝大會１日上午在北京天安

門廣場舉行，國家主席習近平發表講話後，閱兵儀式正式開始。習近平乘坐紅旗檢閱車，經過金

水橋，駛上長安街。依次檢閱１５個徒步方隊、３２個裝備方隊，近１﹒５萬名官兵接受檢閱。

受閱官兵齊聲高呼：「聽黨指揮！能打勝仗！作風優良！」。

空中護旗梯隊拉開了閱兵分列式的序幕，２０架直升機組成巨大的「７０」字樣，象徵中華

人民共和國走過７０年。

天安門前，領導指揮方隊、陸軍方隊、海軍方隊、空軍方隊、火箭軍方隊依次經過。其中，

戰略支援部隊方隊、聯勤保障部隊方隊、院校科研方隊、文職人員方隊、維和部隊首次亮相國慶

閱兵。女兵方隊首次全新混合編組參加國慶閱兵，共１５個徒步方隊依次通過天安門廣場接受檢

閱。

３２個裝備方隊分為陸上作戰、海上作戰、防空反導、信息作戰、無人作戰、後裝保障、戰

略打擊７個模塊依次接受檢閱。這次受閱裝備全部為中國製造，４０％為首次亮相。包括輕型裝

甲方隊、１５式輕型坦克、無人作戰機，高空高速無人偵察機黑色塗裝等首次亮相。巨浪－２導

彈方隊是中國最新型潛射戰略導彈首次公開亮相。而最備受矚目的則是東風系列，當中壓軸出場

的是東風－４１核導彈方隊。這款強大的洲際彈道導彈被認為將是今後幾年中國火箭軍武器庫中

的「中流砥柱」，共展示了１６枚，每枚造價２０億，東風－４１可以２５馬赫（３萬公里╱小

時）的速度飛１﹒５萬公里，進大氣層前分離１０個獨立瞄準目標的核彈頭，理論上，從中國發

射，導彈可以在３０分鐘內到達美國，是世界上現役威懾性最強的固體洲際彈道導彈之一。



＊群眾遊行先後簇擁著毛澤東等多位領導人的巨幅畫像經過＊



閱兵結束後群眾遊行開始。遊行分「建國創業」「改革開放」「偉大復興」三個篇章，１０

萬群眾、７０組彩車組成３６個方陣和３個情境式行進，遊行隊伍先後簇擁著毛澤東、鄧小平、

江澤民、胡錦濤和習近平的巨幅畫像經過天安門，包括多個主題的群眾方陣，其中有幾個港澳主

題的花車，也有雄安主題的花車，隨後，各省區市和港澳台彩車依次通過天安門，值得注意的是

，最後港澳台花車同時經過天安門城樓，香港主題的花車經過時更靠近南邊的群眾席，而澳門花

車更靠近北邊的習近平所在的天安門城樓，而不少網友評論：澳門的花車更美輪美奐，香港花車

則顯得簡陋。除此之外，花車還有主題：「創新驅動」、「區域協調」、「鄉村振興」、「綠水

青山」、「人類命運共同體」、「從嚴治黨」「不忘初心」等等，最後７萬隻羽和平鴿和７萬個

氣球在天安門上空騰空飛起，整個慶祝大會圓滿結束，時長約２小時４０分鐘。

