【深港對望】深圳建「先行示範區」，香港金融法律地位暫難替

《經濟通通訊社記者趙家駿２日報道》香港近期受社會事件影響，本港多項經濟數據嚴重受

壓。國務院八月中旬時發布文件，支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，即時引起港

人憂慮香港的地位被削弱。但有分析人士認為，兩地更多是互補關係，雖然深圳具備香港硬件上

的功能，但香港本身在金融及法律上在系統上存在絕對優勢，一時三刻難以突然被取替。另外，

若然香港情況持續惡化，資金撤離香港時，走資的首選地會是新加坡，而並非深圳。



＊港深屬互補關係，金融法律地位暫難替＊



國務院發布的《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，提出「深圳要努

力創建社會主義現代化強國的城市範例」，希望深圳成為高質量發展高地、法治城市示範、城市

文明典範、民生幸福標桿和可持續發展先鋒。本港因修訂《逃犯條例》而引起的社會風波愈演愈

烈，有關文件一出，即時有較負面的輿論猜疑，中央是否打算另建一個新的國際金融中心，成為

香港以外的「ＰｌａｎＢ」，進而在必要時放棄香港。

交銀國際董事總經理、研究部負責人洪灝對《經濟通通訊社》表示，國務院的文件相信是中

央對香港局勢的一種回應，但認為深圳及香港本身不存在競爭關係。他指，從《粵港澳大灣區發

展規劃綱要》來看，兩地本身是各有發展重點，深圳主攻創新科技，而香港則是維持國際金融中

心地位，為內地公司拓展融資渠道，兩地的關係理應是互補的，暫時難以取代對方。

在股票市場方面，洪灝稱，深交所主板加上創業板的容量對比香港仍有一段距離，大規模資

金「逼不入」深圳交易市場，外資仍然會偏向於香港投資。據金融數據分析提供商路孚特

（Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ）的資料顥示，２０１８年在香港一共有的１９９宗ＩＰＯ，集資額達

３７４﹒２億美元，是繼２０１０年以來最高。而去年深圳共只有４７宗ＩＰＯ，集資額不足香

港的２２％，僅有８０﹒９億美元。香港今年的經濟氛圍欠佳，ＩＰＯ的宗數及集資額均現下降

，截至９月初，今年香港累計只有８９宗ＩＰＯ，去年同期為１３７宗；而集資額亦只有近

１０８﹒４億美元，按年減少逾５６％；但亦比深圳同時期的４６宗ＩＰＯ，涉資６５﹒５億美

元為多。

不過洪灝也強調，香港除了是國際金融中心，亦擔當貨物轉口港的角色。深圳現時亦有轉口

港，功能上是有可能被取代的。而深圳在金融發展方面都愈來愈蓬勃，他指出，在滬港通開通初

期的反應其實一般，但深港通開通後，北上資金才變得活躍，可見深圳在金融潛力相當巨大。若

果有後深圳有更多惠及經商的新政策，如便利措施、人才招募及融資補助等，或吸引部分外資跳

過香港直接於深圳投資。



＊香港司法具優勢，深圳立法權獲看重＊



講到經商政策，在國務院提出深圳先行示範區前兩日，深圳市司法局就《深圳經濟特區優化

營商環境若干規定》公開徵求意見，其中就企業開辦、行政許可、審批服務上有制定了標準化的

規定。另外，文件亦就指出，要依法保障市場主體的平等待遇，民營企業、中小微企業與國有企

業在土地供應、政府採購、招標投標、項目申報、資質許可、產業扶持、用水用電等方面享有同

等待遇。同時不得限制外地商品、服務進入本地市場。

「法治」對講求公平公正國際化營商環境尤其重要，亦是外資是否到該地方投資的重要考量

，而今次修訂《逃犯條例》所引發的風波，正正是基於港人對內地司法制度的不信任。洪灝表示

香港的法律設計本身對比起深圳或內地其他城市都有系統性優勢，尤其珍貴的是司法獨立，法制

上做到互相監督、互相牽制。香港本身有良好的執法機關及監督機制，雖然近期的社會事件令不

少人對本港的法治有所疑慮，但從法律的設計來說，目前香港的法制對經商環境仍較深圳有優勢

。

自１９９２年，第七屆全國人大常委會第二十六次會議正式授權深圳市人民代表大會及其常

務委員會可根據具體情況和實際需要，在遵循憲法的規定以及法律和行政法規的基本原則下，制

定在深圳經濟特區實施的法規。２７年過去，近年已有聲音認為，經濟特區授權立法是改革開放

特定階段的產物，隨著社會主義市場經濟的不斷改善，另外中國加入世界貿易組織，經濟特區政

策的優勢日益弱化。而在中美貿易戰中，美國對經濟特區與內地其他地區亦「一視同仁」，它探

索建設市場經濟體制的歷史任務已經完成。

但中共深圳市委於９月１７日召開的六屆十二次全會中，對落實「五個率先」重點任務作了

明確具體的部署。其中提及率先營造彰顯公平正義的民主法治環境，用足用好深圳經濟特區立法

權，營造穩定公平透明、可預期的國際一流法治化營商環境。無論是國務院的意見稿還是深圳市

委會議中都有多次強調深圳經濟特區的立法權，似乎深圳「法治城市示範」的使命日益重要，日

後深圳除了成為內地完善司法制度的先驅外，同時亦「示範」給國際社會看中國今後的法治水平

。

