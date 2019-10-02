【ＦＯＣＵＳ】從來暴力最傷己！

【ＦＯＣＵＳ】剛剛過去的１０月１日，「一國兩制」正式變身「一國兩面」－－內地歌舞

昇平、歡聲笑語，天安門廣場大型閱兵式氣勢如虹；香港暴力遍地、火光熊熊，逾３０大型商場

及半數港鐵車站史無前例關閉，更首現示威者被實彈射中……

香港迎來自六七暴動後史上最亂的一天，遭《新華社》斥責為「黑色恐怖」已近瘋狂。而荃

灣中五生近距離中槍濺血的一幕亦提醒年輕人，暴力不能解決任何問題，即使有「雞蛋撼高牆」

的初心，最傷的唯有自己（身體、生命、前程、人生），而最痛的唯有至親。



＊港「血色十一」，特首司長神隱＊



反修例引起的回歸後最大政治危機進入第１８周，跨過國慶「紅線」，情勢未見平息，反於

十一當天再顯著升級。特首林鄭月娥率領一眾政商巨賈於北京出席國慶７０周年盛典之際，香港

自早上起氣氛已如「死城」，逾３０大型商場於黃金周首日齊閉門謝客，港鐵１１時起更史無前

例先後關閉４７個車站，與二戰時倫敦地鐵仍保持全線開放形成強烈對比。

更揪心的是，從荃灣到屯門、從金鐘到銅鑼灣、從深水埗到黃大仙，香港多區淪為「戰場」

，催淚彈、燃燒彈、磚塊、腐蝕液體、水炮橫飛，警方更先後在４處發射６發實彈，並於傍晚罕

有緊急呼籲市民「留在安全地方，切勿外出」……媒體鏡頭之下，白煙瀰漫、火光熊熊的香港，

與阿富汗、伊拉克等第三世界戰亂城市，似乎無任何分別。

未知香港的「血色十一」會否令在天安門廣場聆聽習近平主席「保持香港長期繁榮穩定」講

話的特首如坐針氈？但直至周三（２日）中午，除了警務處長及一班建制派議員見過鏡頭外，政

府上下從特首到司長未有一人就當天激烈衝突事件發表公開講話或聲明，從「林鄭月娥式回應」

到「林鄭月娥式神隱」，市民的被無視、輕視、藐視感，正正是抗爭螺旋式升級，連和理非中間

派亦與政府「割席」的根本原因。



＊港府必須以誠意直面大多數民意＊



而繼尖沙咀少女遭射爆右眼的形象高度「符號化」，並成為反修例運動的一大標誌後，荃灣

中五少年胸口遭實彈射傷，再成為傳媒爭相以「１０倍慢速」反覆重播的影像，深植人心。暫且

不論背後原諉對錯，以港人的同情弱者本能，要求成立獨立調查委員會的聲音恐只會有增無減；

但事情發展至今，又是否能單憑獨立調查，又或者等至「新思維」的《施政報告》發表，以奢望

一日之間止息民怨？倘若港府始終拒以最基本的誠意直面大多數民意，任何舉措都難令香港止血

復原。

對年輕人和激進示威者而言，亦實需警醒於社交媒體、朋輩好友營造的「同溫層」中，合理

化甚至美化暴力。須知，暴力非但不能解決任何問題，更引發道德問題和招致失敗。即使有「雞

蛋撼高牆」的初心，如訴諸暴力，最傷的唯有自己的身體、生命、前程乃至整個人生，而最痛的

唯有至親

特區政府各自為政、缺乏承擔、失去認受性和公信力，無疑令人氣憤；但是否值得賭上自己

的整個人生，每一個香港人都應深思。立刻停止暴力，勿令自己、家庭和整個香港付上沉重代價

！

