《投資智慧－鄧聲興》券商孖展借貸新指引宜押後實施

《投資智慧》對於香港證監會將於周五（４日）實施券商孖展借貸新指引，業界希望押後實

施新指引半年。新指引會對經紀業務增加額外成本，若券商達不到新指引要求，有可能要求客戶

減持倉水平，屆時或會影響市場。根據證監在《證券保證金融資活動指引》諮詢總結中，設七項

監控基準。主要三項規定包括：經紀行可採用的最高保證金貸款總額相對於資本的倍數最高不超

過５倍；單一或關聯客戶的合計保證金貸款最多不得超過經紀行股東資金的４０％；以及控制作

為抵押品的個別或關聯證券的集中度管理等。



筆者認為，在目前市況極度不穩定的情況下，若強行在１０月４日實施新指引，會令業界雪

上加霜。加上目前已有的券商的財政資源規定（ＦＲＲ）根據券商的財務狀況，釐訂了券商的孖

展貸款規模，一直行之有效。如全面按照新指引執行，那麼ＦＲＲ還有何作用？另外，對於那些

需要將客戶扺押的股票拿到銀行申請融資將受到嚴格限制，亦會造成不平等競爭；而且銀行股票

再抵押的具體運作細節亦不清晰。最為重要的是，指引不應一刀切將其限制應用在所有券商上，

向單一客戶提供大額貸款的主要為大型證券行，證監要解決抵押品及客戶集中度等問題亦無可厚

非。不過對於本身規模不大的中小型券商，應該採取較寬鬆的準則，避免令券商的經營環境更為

嚴峻。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

