《拆局麒想－林嘉麒》雅生活價值嚴重被低估，物管股中屬獨一無二

《拆局麒想》雅生活（０３３１９）上星期宣布收購中民物業及新中民物業，股價單日升

８﹒４％。是有升幅，不過未完全反映收購後的價值。今日（２日）在大行唱好下，股價繼續上

升，是合理的，筆者認為現價１９港元仍未完全反映公司價值，長線看好股價表現。



＊自營靈活度高＊



首先看股東結構。今年中期業績，公司在管面積及合約面積分別為２﹒１１億平方米及

３﹒２４億平方米，兩大股東雅居樂集團（０３３８３）及綠地控股的合約面積分別累計

７３２０萬及３４１０萬平方米。值得留意的是，兩大股東佔公司整體總合約面積只是

３３﹒１％。某程度上，兩大股東貢獻佔比不大，公司未來合約面積增長未可依賴兩大股東旗下

的物業發展，要計雅生活的可管理面積時的透明度也低；但從多元化角度去看，公司受兩大股東

發展項目速度的影響性也大大減低。今年上半年，雅居樂集團合約面積較去年底只有４％的增長

，但綠地控股卻貢獻了５５％的增長。現時內房股面對國策風險大，面對地區性的影響，項目發

展及落成的情況有異。現時大部分物管股依靠單一大股東給予合約面積，緊密的相關性加大物管

股潛在合約面積數量變化的風險，相反，雅生活的自營靈活度極高。



＊盈利已有保證＊



另外，公司今年已完成多項收購活動，包括青島華仁物業、哈爾濱景陽物業和廣州粵華物業

等的併購，因此在管面積有高達５２﹒９％的快速增長，同時增加了其管理項目中第三方項目佔

比。最新公告指，去年收購的南京紫竹及蘭州城關，與及今年收購的青島華仁已達成截至

２０１８年、２０１９年及２０２０年１２月３１日的若干年度經營目標。收購的公司能夠達成

營業目標，對公司未來營收甚至乎盈利可說是「打了底」。



＊晉身龍頭之列＊



再者，最新收購是公司近年最大規模的，涉及２０億元（人民幣．下同）。首先，今次收購

市盈率作價１２﹒５倍，遠低於公司公布消息時的２７倍市盈率，項目續約率高達９５％，可說

是「買平嘢」，重組後，２０１８年往績市盈率只是１５﹒６倍，相比其他物管股，碧桂園服務

（０６０９８）、綠城服務（０２８６９）、中海物業（０２６６９）及新城悅服務

（０１７５５）的市盈率分別為５４倍、４２倍、３１倍、２５倍，雅生活在估值上有相當大的

優勢。完成收購後，公司可管面積就會突破５億平方米，管理項目由１０００個大增至３０００

個。完成後，雅生活可管理面積及盈利能力將位列物管股龍頭之一，估值上理應大幅提高。



＊合理值２９元＊



美中不足的是，中民物業去年度其收入合計約３９﹒６億元，而扣非稅後淨利潤合計只有約

３﹒５１億元，其淨利潤率８﹒８％，遠低於雅生活本身的２０﹒８％，改善空間是非常大。收

購後，要加管理費並不容易，還看未來成本控制的改善，及管理費外的增值服務收入增加情況。

估計雅生活在收購完成後，其經營模式及系統可套用於中民物業上，協同效應產生了，定必有明

顯的改善。再者，連綠城控股這樣的大公司也願意將旗下項目給雅生活去管理，可見其物管業務

有一定水平及優勢。以市盈率計，估計可重回合理估值２５倍市盈率或以上，股價最少值２９港

元吧。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

