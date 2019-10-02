《投資筆記－黃子燊》把脈香港樓市，展望未來吉凶（上）

《投資筆記》近期，如果各位讀者有留意新聞的話，相信均會發現有關香港樓市的新聞不絕

於耳。雖然本欄比較著重國際金融，但香港樓市始終是本地投資者持有的其中一大資產類別。加

上我們近期亦發表了對香港樓市的專題報告。因此，在本期，筆者希望為大家談談我們對香港「

短期對樓市走向」的看法，而在其後兩期，則會和大家探討一下「中期的樓市走向」，和「有哪

類型的物業相對值得投資」。



＊香港樓市短期繼續調整，中期傾向上升＊



談起樓市，相信讀者第一個想問的問題，便是香港樓市的走勢到底會是上升，還是下跌？這

個問題，可以分為「中線」和「短線」角度去作出解答，我們就問題給出明確答案－「短線而言

」，我們相信樓市會繼續調整；但「中線而言」（即２０１９年至２０２２年期間），我們相信

樓市整體仍會傾向上升。

從「短線」角度，我們看到目前樓市的確已在開始調整。由於參考自１９９４年以來，每個

樓市周期的調整期最短的亦接近六個月，而本輪樓市的調整周期於六月才剛剛開始，故此，我們

相信在今年年底前，樓市仍會處於調整趨勢。那這一浪樓市的調整浪會調整多少呢？



＊樓市平均每浪調整１３﹒２５％＊



我們有兩組數字可以提供參考：首先，第一組數字是和香港樓市以往歷年的調整幅度。我們

以中原城市領先指數作統計，自１９９４年至２０１８年，樓市和股市分別曾經歷過六個周期，

如果撇除９７至９８年和００至０３年那兩個周期（因為該兩個周期是有額外原因帶動樓市下跌

－９７年是金融風暴加上樓市去槓桿；０３年是非典型肺炎加上供應量大增），樓市平均每個周

期只會下跌１３﹒２５％。



＊樓市過往跌幅少於恆指一半＊



第二組數字，則和恆生指數與樓市的關係有關。簡要而言，參考過往六個股市及樓市的周期

，以中原城市領先指數為代表的香港樓市，跌幅往往少於以恆生指數作為代表的香港股市。

平均而言，香港樓市的跌幅為恆生指數的５３﹒１５％，而如果不計算９７至９８和００至

０３年那兩個周期（原因如上述），則樓市的跌幅為股市的３４﹒７５％。那是甚麼意思呢？即

是恆生指數每跌５０％，樓市只會跌１７﹒３７５％（５０％Ｘ０﹒３４７５）。而恆生指數於

本年五月時，在３００８１﹒５５點見頂，而我們相信最壞情況，恆生指數將跌至市帳率等於１

，即２２，５７６﹒１７點便會見底。如這樣的話，恆生指數即下跌了２４﹒９５％，由於樓市

的跌幅平均為恆指的５３﹒１５％，而不計９７及０３周期的話，跌幅則為恆指的３４﹒７５％

－因此，本輪調整浪，我們預計最壞情況下，樓市的調整幅度為８﹒６７％

（２４﹒９５％Ｘ０﹒３４７５）至１３﹒２％（２４﹒９５％Ｘ０﹒５３１５）。



＊樓市調整８至１３％即見支持＊



那是甚麼意思呢？即簡要而言，在作最壞打算的情況下，我們預計樓市最多調整約８至

１３％，即中原指數跌至１６５﹒３點至１７３﹒９７點左右便會有支持。那我們為甚麼認為樓

市中期仍然會上升呢？原因我們下期再談。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》

