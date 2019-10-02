《樓市亮話－湯文亮》樓市走勢如飲了啤酒的人

《樓市亮話》有老友話由《逃犯條例》引發的示威活動，在１０﹒１國慶之後應該告一段落

，樓市亦應該止跌回穩，所以有大行分析員認為樓市在明年２月見底，而事實上在今年６月初示

威活動開始時至今的４個月，樓價亦只不過大約下跌了４％，去到明年２月底，樓價最多比高峰

時下跌了１０％，我實在不應睇樓市睇得太淡。



老實說，我不明白樓市明年２月見底的理據，不過在香港言論自由，大行的分析報告一定有

數據理據支持，但是否令人信服又是別論。我對老友說，樓市走勢如飲了啤酒的人，一個正常男

人，三杯下肚還可以不用去洗手間，但在第四杯之後，正常的人開始要去洗手間，即使以後減慢

飲酒的速度甚至唔飲，他仍然要去洗手間，所以我認為即使在１０﹒１國慶之後不再有示威活動

，但市場仍然要一段長時間才可以復甦，或者大約要兩至三年，在這段時間樓價仍然會下跌，所

以，我不認為樓市在明年２月見底，兩年後今日見底已經是一個非常好的消息。



新世界（０００１７）突然宣布送３００萬呎農地給政府，有人話政府得地無所用，那些土

地並不能夠即時發展，我認為這絕對是好消息，３００萬呎土地，以地積比率６倍計算，足夠建

５萬個４至５００呎公屋單位，甚至更多，即使現在不能夠即時發展，但可以用作土地儲備，這

樣政府便可以放膽發展手上大約可以興建４６萬個住宅單位的土地儲備。如果其他三大地產商各

送３００萬呎土地給政府，基本上土地供應不足的問題已經解決，但有一個後遺症，就是供應充

足，即使香港經濟復甦，樓價仍然不會繼續上升，但以小型單位影響最大，尤其是納米樓，所以

，樓市見底的時間表是很難確定。不過，世間上沒有兩全法，能夠解決樓宇供應不足問題，同時

又令到樓價上升。在政府方面，一定要以基層市民為本，首先要解決供應不足，樓價飆升問題，

否則社會就會出現動盪，如果基層市民的居住環境改善而令到社會穩定，反而有助樓價上升，那

時候才可以說樓價見底。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

