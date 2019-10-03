《缸邊嫺談－黃惠嫺》日清食品（１４７５）拓產能優化組合增收入

《缸邊嫺談》日清食品（０１４７５）２０１９年上半年的收入同比增長１﹒１％至

１４﹒９８億元。收入增長主要受惠於集團在中國不同地區內的優質即麵食銷量之增長；毛利同

比增長８﹒２％％至４﹒８３億元；毛利率較去年同期的３０﹒１％提升了２﹒１個百分點至

３２﹒２％。毛利率提升主要由於穩定的原材料成本及更具成效的固定成本控制；股東應佔溢利

同比增長４１﹒１％至１﹒３３億元。



＊優化產品組合＊



在麵食類別上，集團與「一風堂」、「豚王」、「博多一幸舍」及「麵屋武藏」等多間馳名

日本拉麵店合作推出讓客戶可在便利店輕易購買的麵食產品。２０１９年上半年，集團進一步提

升麵食口味的多元化，於本港集團以「日清品牌」產品組合為客戶提供兩種全新口味，周打蜆湯

味及法式龍蝦湯味，以及推出日本稻庭風格之常溫「棒烏冬」；在國內推出辛辣口味的合作產品

「蒙古湯麵」。

在非即食麵類別上，集團積極拓闊如薯片、糖果、冷凍食品及飲料等的產品以提高收入。去

年４月集團與Ｋａｇｏｍｅ Ｃｏ﹒，Ｌｔｄ（﹒「Ｋａｇｏｍｅ」）訂立認購及合營協議，據

此訂約方須於香港成立一家將集團擁有７０％權益及由Ｋａｇｏｍｅ擁有３０％權益的實體

（「Ｋａｇｏｍｅ ＨＫ」）。到今年集團已將Ｋａｇｏｍｅ業務融入業務組合當中，更同時將

「Ｋａｇｏｍｅ」蔬菜汁及果汁已在中國部分地區銷售。另外，穀物麥片的生產線已於２０１８

年１２月建設完成，並已投入生產。集團亦同時擴大了日清湖池屋薯片產品組合，並推出了一系

列的薯條產品。

集團從麵食及非麵食上優化產品組合，尤其是在非麵食上增加種類，有助以較高毛利的產品

打進較少競爭對手的市場，以提升集團收入。



＊擴產能增銷售＊



在擴展業務之外同時，亦需要擴大產能以配合，集團於過去３年配置全新產能，於中國東莞

、福建及平湖的生產廠房已投產。至今集團在香港及中國共有９個生產廠房。最新７月２日集團

公布，收購珠海聯智科技有限公司之全部股權。聯智科技主要從事製造業務，並在中國珠海擁有

一幅佔地約３００００平方米地塊的土地使用權。收購事項完成後，集團擬投資約１﹒８億元人

民幣在該地塊上興建一座生產包裝材料的新廠房，預期於２０２１年建造完成。新生產廠房使集

團更能有效地降低生產成本，並與集團位於中國珠海生產設施產生協同效應。

從集團的收入佔比看，香港及中國業務差不多各佔一半，而國內市場可拓展的空間更大更廣

，去年已在華東、華北及西部地區的擴展取得一定進展。業務活動已擴展至上海周邊市場，並進

一步擴展至浙江及江蘇等鄰近省份，同時亦擴闊至中國東北地區一帶衛星城市，相信中國業務的

收入在區域擴展下會進一步增長。集團表示在原材料、勞動力成本和物流費用持續受壓情況下會

對香港即食麵產品加價，加上減稅降費的效應，相信在多個利好因素支持下未來的將會穩定增加

。投資者可考慮於６﹒４元附近的位置增持或吸納，中長線目標價為７﹒５８元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

