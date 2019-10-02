《日入而息》余偉文指維持金融體系穩定，８月零售銷售歷來最差

《今天重點》﹡金管局新任總裁余偉文稱首要工作維持金融體系穩定，無意改變聯匯；未有

明顯資金流出，無需著意個別月份數字；余偉文冀社會恢復平靜，籌建銀行

與中小企協調機制

﹡本港８月零售貨值大跌２３％，紀錄以來最大單月跌幅；零售協會料十月零

售跌幅較上兩月大，暫未見曙光



《即日市況》﹡港股兩萬六關口拉鋸，全日跌４９點收２６０４２，成交６１９億元



《美元匯價》﹡日圓後市仍有上升空間；歐元最新報１﹒０９１８╱２２，日圓最新報

１０７﹒５６╱５９



《公司業績》﹡信陽毛尖（００３６２）年度虧損擴大至６﹒６７億元，不派息

﹡人和科技（０８１４０）年度虧轉盈賺９７﹒３萬元，不派息



《公司資訊》﹡ＳＤＭ（０８３６３）收購購新加坡托兒業務，涉７４１萬元

﹡ＪＳ環球生活展開預路演，料集資４６﹒８億元

﹡永勝醫療（０１６１２）日本辦事處開幕

﹡長實（０１１１３）愛海頌料周內上載樓書，最快下周開價

﹡林達控股（０１０４１）與正大資管、太平人壽及太平保利戰略合作

﹡金界（０３９１８）九個月博彩淨收入增近二成九至６﹒２億美元

﹡高山企業（００６１６）９月下旬沒有出售任何中駿股份

﹡報道表示零售新股妙思集團被指「業務過度集中示威區」被拒上市

﹡報道指保誠（０２３７８）未提年金客貨比三家，遭英罰款２﹒３億元

﹡復宏漢霖生物與ＫＧ Ｂｉｏ就實體瘤藥品訂立合作許可安排

﹡華建控股（００４７９）與Ｖｉｇｏ訂立和解協議

﹡雲南水務（０６８３９）購固體廢物處置公司，涉資４０３０萬元人民幣

﹡匯創（０８２０２）、華建（００４７９）及標準資源（０００９１）今早

停牌；匯創今早停牌涉延遲刊發年度業績，續停牌

﹡滉達富（０１３４８）就中泰金融入主協議終止要約失效

﹡裕田中國（００３１３）與何大昭訂立和解契據

﹡路勁（０１０９８）附屬涉逾１０億投資印尼收費公路

﹡綠領控股（０００６１）擬與製藥公司合作發展醫療大健康項目

﹡數字王國（００５４７）旗下公司與中興簽戰略合作協議，拓５Ｇ智能設備

等產品

﹡康德萊醫療器械擬在上港市集資１億美元

﹡長沙遠大住宅工業集團擬上市集資最多２３﹒５億元



《國企紅籌》﹡洛陽玻璃（０１１０８）獲政府補助１８７３萬元人民幣；洛陽玻璃附屬與

燃氣公司案件敗訴，擬上訴一審判決



《神州民企》﹡文化傳信（００３４３）收購設計公司４５％股權，涉４５萬元人民幣

﹡雙樺控股（０１２４１）出售汽車潤滑油銷售業務

﹡亞太資源（０１１０４）現任ＭＬＸ董事會拒絕支持委任Ｓｍｉｔｈ為董事

﹡博士蛙國際（０１６９８）１０月１６日起除牌，公司申請覆核

﹡景瑞（０１８６２）９月合約簽約銷售額跌７％至１８﹒７９億元人民幣

﹡中國奧園（０３８８３）九月合同銷售額１０６億元人民幣，按年增３５％

﹡創聯教育金融（０２３７１）委任胡定東為首席執行官



《中國要聞》﹡中企承建阿根廷最大光伏發電項目完工

﹡內地落實全面推開藥品集採，允許多家藥企中選

﹡比爾蓋茨撰文指中國為解決全球發展不平等帶來曙光

﹡消息指Ｔｅｓｌａ上海超級工廠將於本月開始生產

﹡發改委制定明年糧食、棉花進口關稅配額申請和分配

﹡華裔導遊疑為中國國安部間諜，上周在美住所被拘捕

﹡統計指前三季非科創板項目ＩＰＯ過會率逾８１％

﹡９月鋼鐵業景氣回升２﹒５個百分點，但採購意願回落

﹡四川首批體細胞克隆地方豬誕生，有助應對非洲豬瘟

﹡中基協表示８月底公募基金資產規模增長１２００億元

﹡支付寶全球用戶突破１２億，上半年保持２０％增長

﹡加邊境官員誤將孟晚舟手機密碼交予警方，強調非騙局

﹡控方稱加國官員沒有調查孟晚舟，辯方指控屬釣魚試探

﹡分析指美主要投資者對中企持股規模大，摘牌恐蒙損失

﹡逾２５００間美企就３﹒１萬種中國商品申請關稅豁免



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１０９４７﹒８８點

﹡台灣宜蘭南方澳跨港大橋倒塌致４死，２人仍失蹤



《其他消息》﹡董建華上京返港感不適，消息指已完成治療無大礙

﹡證監孖展新指引如期周五實行，張華峰稱難釋疑將緊急約見劉怡翔

﹡余偉文稱首要工作維持金融體系穩定，無意改變聯匯；未有明顯資金流出，

無需著意個別月份數字；余偉文冀社會恢復平靜，籌建銀行與中小企協調機

制

﹡金管局委任１０間第一市場交易商，包括匯豐及渣打等

﹡證監會禁止伍樂勤重投業界３０個月

﹡本港８月零售貨值大跌２３％，紀錄以來最大單月跌幅

﹡十一國慶旅客出入境人次５４﹒４萬，按年大減４５％

﹡８月訪港旅客３５９萬人次跌４成，內地客按月跌三成

﹡美國商務部長羅斯稱香港示威或影響美中貿易談判

﹡仲量聯行表示城市競爭力在地產投資決策中或較經濟影響力更重要

﹡經絡表示首九月按揭宗數按年升逾１％，樓花創歷史新高



《修例風暴》﹡中總表示強烈譴責暴力破壞行為，籲勿讓香港付沉重代價

﹡官媒狠批港「黑色恐怖」已近瘋狂，須彰顯法治割毒瘤

﹡建制派表示警員自衛開槍合理，促確保選舉公平進行

﹡美研究員表示香港示威者應「見好就收」

﹡記者及攝影師遭腐蝕性液體濺中，無線譴責暴力行為

﹡梁振英稱被槍傷學生是暴徒，呼籲青少年應引以為誡

﹡陳淑莊稱警方武力升級達失控程度，憂警員開槍成常態

﹡港鐵表示昨天關閉共４７車站，２０站受損報警

﹡蔡英文稱對港示威者中槍感強烈遺憾，籲港府啟對話

﹡警方表示昨天暴力示威最少２５名警員遇襲受傷

﹡建銀亞洲佐敦及油麻地分行暫停服務

﹡中銀黃大仙及旺角分行因遭惡意破壞，今天暫停服務

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