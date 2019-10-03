《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６０７８．６２ 跌 ４９４．４２點╱１．８６％
標普５００ ２８８７．６１ 跌 ５２．６４點╱１．７９％
納斯達克 ７７８５．２５ 跌 １２３．４４點╱１．５６％
倫敦富時１００ ７１２２．５４ 跌 ２３７．７８點╱３．２３％
法蘭克福ＤＡＸ １１９２５．５８ 跌 ３３８．５８點╱２．７６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４２２．７７ 跌 １７４．８５點╱３．１２％
﹡香港時間７：３６ａｍ美元兌日圓１０７．２２，歐元兌美元１．０９６２
03/10/2019 07:46
《日出而作》經濟數據差道指跌４９４點，英法德股受壓跌約３％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６０７８．６２ 跌 ４９４．４２點╱１．８６％
標普５００ ２８８７．６１ 跌 ５２．６４點╱１．７９％
納斯達克 ７７８５．２５ 跌 １２３．４４點╱１．５６％
倫敦富時１００ ７１２２．５４ 跌 ２３７．７８點╱３．２３％
法蘭克福ＤＡＸ １１９２５．５８ 跌 ３３８．５８點╱２．７６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４２２．７７ 跌 １７４．８５點╱３．１２％
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