  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/10/2019 07:46

《日出而作》經濟數據差道指跌４９４點，英法德股受壓跌約３％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６０７８．６２　跌　　４９４．４２點╱１．８６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８８７．６１　跌　　　５２．６４點╱１．７９％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７７８５．２５　跌　　１２３．４４點╱１．５６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１２２．５４　跌　　２３７．７８點╱３．２３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１９２５．５８　跌　　３３８．５８點╱２．７６％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４２２．７７　跌　　１７４．８５點╱３．１２％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３６ａｍ美元兌日圓１０７．２２，歐元兌美元１．０９６２

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態03/10/2019
約翰遜倡「4年2邊界」 解北愛問題
生財有道02/10/2019
【金管局易帥】余偉文：首要工作維持金融體系穩定 無意改變聯匯
FOCUS02/10/2019
【FOCUS】從來暴力最傷己!
中國故事02/10/2019
【深港對望】深圳建「先行示範區」 香港金融法律地位暫難替
接通華為02/10/2019
【#換機攻略】HUAWEI Mate 30 系列 點解值得趁早入手？
生財有道02/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港鐵未持貨者宜忍手
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金