《外資精點》大和料政府恢復及加速發展新市鎮，港地產商將受惠

《經濟通通訊社３日專訊》大和發表研究報告指，行政長官林鄭月娥將發表施政報告，相信

恢復及加速新市鎮的發展，可能會成為政府的主要重點，又認為近期本港發生的社會事件可能令

政府將更多精力放在社會及農地的問題上，部分的地產商能從中受惠。

大和估計，香港四大主要地產商合計擁有１﹒０３億平方呎的農地，又相信香港住宅市場可

能需要更多的新市鎮。該行指，本港在１９９０年前都有繼續發展新市鎮，不過及後因多種因素

而停止，最後一個新市鎮是２０多年前的東涌。

該行指，對很多政黨而言，更多的新市鎮將會是個正面的情況。該行認為，在地產方面，周

邊地區的新供應，甚至是供應過剩的情況，未必會影響到整個市場，而出現更多新市鎮，可能會

帶來類似東九龍寫字樓的影響，並且會使整個結構更加健康，同時認為可以令包括擁有農地的地

產商從中受惠。

該行又表示，目前本港地產股的股價處於低位，繼續看到股票估值具有從目前水平提升的空

間，特別是仍可保持股息增長的公司。（ｓｋ）



表列本港地產股最新評級及目標價：



股份（編號） 目標價 評級

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長實集團（０１１１３） ８５﹒２元 買入

新鴻基地產（０００１６） １６０﹒８元 買入

恆基地產（０００１２） ５２﹒４８元 買入

信和置業（０００８３） １５﹒９元 買入

太古地產（０１９７２） ４０﹒３元 買入

九龍倉置業（０１９９７） ６８﹒４元 買入

恆隆地產（００１０１） ２５﹒７元 買入

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