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即市新聞

03/10/2019 07:53

《盤前攻略》美股急挫勢拖累港股，今早料低開約二百點後續低走

　　《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股急挫約５００點，市場就美國經濟急劇衰退表示擔憂，
其中ＡＤＰ就業數據顯示經濟增長放緩慢，另外就近期空中巴士補貼問題上，世貿組織對華府表
示支持，意味華府可向歐盟啟動徵收７５億關稅，而歐盟亦明確表示將會報復，市場憂慮貿易戰
火進一步延伸至歐美戰線。美股盤中曾一度下跌５９８點，其中沃爾格林跌３﹒４２％，為表現
最差道指成分股，美國運通跌３﹒２９％，雪佛龍跌３﹒２１％。最終道指收報２６０７８點，
跌４９４點或１﹒８６％。納指收報７７８５點，跌１２３點或１﹒５６％，標普收報２８８７
點，跌５２點或１﹒７９％。
　
＊夜期下跌２００點，ＡＤＲ再度下瀉＊
　
　　港股夜期收報２５７５０點，跌２００點，低水２９３點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌２８５點，報２５７５７點。預託證券受美股拖累下瀉，騰訊跌
０﹒８３％，折合港元報３２２﹒３１元。匯控跌２﹒３５％，折合港元報５８﹒２５元。中移
動跌０﹒３１％，折合港元報６４﹒９５。友邦跌０﹒８３％，折合港元報７３﹒７３元。長和
跌１﹒２５％，折合港元報６８﹒６３。中行跌１﹒５９％，折合港元報３﹒０３元。國壽跌０
﹒８３％，折合港元報１８﹒０１元。中海油跌２﹒５６％，折合港元報１１﹒５６元。中石化
跌１﹒４６％，折合港元報４﹒６元。聯通跌１﹒３９％，折合港元報８﹒３２元。
　
＊港股難守二萬六，開市後造淡較值博＊

　　美股道指昨夜急挫，連帶ＡＤＲ及夜期亦相繼失守，其中有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０
指數現報２５７８７點，跌１８７點或０﹒７２％，預料港股今日表現低開約二百點後低走。觀
乎近期港股因缺乏北水下，大戶似乎想守穩二萬六關口，但美國經濟轉弱及歐美開展貿易戰因素
，都對港股造成壓力，恆指再守似乎難度增加，因此開市後造淡值博率較高，投資者可小注入場
。（ｕｌ）

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