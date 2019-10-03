《國金與投資－曾廣標》世界經濟衰退狼來了？

《國金與投資》踏入１０月，美歐股市接連大幅下跌，大有另一次「十月股災」的味道，影

響所及，環球股市亦向下。今輪股市下跌，主要是歐美９月份製造業指數均遜預期，美國ＩＳＭ

製造業指數跌至４７﹒８，進一步處於榮枯線以下，更是１０年來的低位，而歐元區的同類指數

更低，德國尤其差勁，反映出歐洲可能率先步入衰退，而美國也可能跟隨，而一旦歐美衰退，其

他國家又豈能獨善其身！



＊眾多不確定因素令經濟放緩＊



世界政經正處於種種不確定性的因素下，地緣政治緊張，貿易戰方興未艾，美國發生彈劾總

統的風波，英國脫歐的鬧劇，均令到世界經濟經過多年增長後正在明顯放緩，單靠股市的財富效

應已難以撐住經濟，而當股市下跌，更會帶來負財富效應（ＮＥＧＡＴＩＶＥ ＷＥＡＬＴＨ

ＥＦＦＥＣＴ），令到消費轉弱影響企業盈利及拖累經濟。因此，擔心經濟邁向衰退絕非杞人憂

天。



＊貨幣和財政政策子彈有限＊



當經濟放緩至可能出現負增長之際，理論上可以靠貨幣政策和財政政策打補針。特朗普把美

國經濟的放緩歸咎於鮑威爾和聯儲局遲遲不願減息，令到美元高企影響美國產品的競爭能力。然

而，美國由加息轉為減息後，息口已處於兩厘及以下的低水平，再靠減息以至恢復買債來刺激經

濟，子彈已經有限。而美國的財赤早已處於天文學數字兼且還在增加，早已沒有後備彈藥。至於

歐元區則已採取負利率政策，彈藥更少，加上英國脫歐所帶來的不確定性，出現經濟負增長的可

能性更大。



＊西方專家對關稅戰重新思考＊



特朗普的「關稅人」政策表面上可以向貿易夥伴抽稅收錢，但事實上，所徵得的稅收很大程

度會轉移到美國企業和消費者的身上。現時，美中貿易戰方興未艾，更有了進一步加關稅的時間

表，到時，更多輸美消費品會受到高關稅的影響，對美國企業和消費者會是更大的打擊，對股市

和經濟均會產生更大的負面影響。



當美國股市和經濟興旺之際，西方專家雖然對關稅戰有不同的看法，但大多認為可以教訓中

國明白要遵守西方的遊戲規則。然而，當特朗普把關稅接連增加兼且碰上經濟開始走下坡，主流

的意見已逐漸反對把關稅戰進一步升級，希望特朗普及早與中方達成臨時妥協，至少是暫停再提

高關稅。



＊兩大黨明白關稅戰更不利美國＊



我認為，１０月初股市急跌，除了反映美國製造業進一步放緩之外，也間接是倒逼特朗普政

府要及早暫停貿易戰，近期，不單是民主黨人批評特朗普的關稅政策失效，就連共和黨大佬參議

院領袖康奈爾也認為應及早與中方達成妥協。



關稅戰當然不是如特朗普所說要由中國埋單，實際上必定是兩敗俱傷及甚至是影響全球貿易

增長，令環球經濟進入險境。因此，雖然說圍堵中國已是美國兩大黨的共識，但兩大黨的主流都

明白到，不斷讓關稅戰升級在短期內將對美國更加不利，受害的不僅是農民，還將是產業鏈也在

中國的美國企業以及一向享受到低廉中國製產品的美國消費者。



特朗普雖然經常變臉一時一套，但他應該也明白到是與中方達成臨時協議的時候了，否則，

不僅可能令到支持他的農民轉軚，而股市和經濟的滑坡更加會打擊他連任的機會。



＊中國官民對持久戰作好準備＊



中國國慶期間趁大閱兵展出更多足以向美國反擊的新型武器，令到欲改變中國制度的人要從

新三思之外，中國民眾歌舞昇平心情舒暢，反映出官民在經濟增長放緩下仍然充滿自信和鬥心，

不怕與美國進一步打關稅戰。



當然，就算暫停加關稅不等於就可以解決中美之間的眾多問題，但主流意見均明白到，若關

稅再升級，中美的經濟均會進一步受壓，而美國不少專家已了解到，中國官民已作好打持久戰的

準備。反之，美國民眾很可能承受不起消費品價格上升，到時股市和經濟互相拖累，而特朗普的

連任機會亦會泡湯了。因此，當美國股市出現較大幅調整時，對於中美達成臨時協議也可望較為

樂觀。



＊經濟後向決定特朗普政治前途＊



有指出，製造業只佔美國經濟約十分之一，而服務業至今仍然持續擴張，因此離經濟衰退仍

遠。然而，美國經濟的增長雖然較其他西方國家為佳，但增長率也只是兩個多巴仙，進一步的關

稅戰加上股市下跌所帶來的負財富效應，也足以令美國經濟陷於險境，而美國總統能否順利連任

，一向是由經濟環境所決定，特朗普應該也明白這個道理。《資深評論員 曾廣標》

