《行內行外－梁崇讓》明天還會有好景嗎？

《行內行外》港交所（００３８８）早前發出諮詢文件，建議豁免內地企業委任沒有香港專

業資格人士來擔任公司秘書的不成文規定，變成為合法的《上市規則》，這種做法無疑公開放寬

出任公司秘書的要求，也直接影響香港專業人士的就業機會，當然自然會令現時的利益集團，例

如：特許秘書公會會員、會計師、律師或大律師等等感到不滿，同時被質疑此舉會降低香港企業

的管治水平。



＊管治水平下降＊



目前已有外界人士不斷批評，現時香港上市公司的管治水平正在下降，而有關當局也正希望

提高上市公司的管治水平，提高香港上市公司的質素，以吸引更多投資者將資金投入香港市場，

因此對公司董事局和非執行董事成員的要求作出調整。港交所此番措施原希望融入更多外地人士

作為公司秘書，但有業界人士認為這種做法，似乎與提升管治水平的發展方向有背道而馳之嫌，

因這類人士未必長駐香港，對香港公司的管治文化和制度未必充分了解，對提高上市公司的管治

水平很難有所幫助，有此種想法也有其中道理。



香港被喻為國際金融中心，為保持其國際金融中心地位，因此在公司和個人申請金融牌照方

面，對非香港本土人士也沒有甚麼特別限制，可以說無論是外資、中資、台資，或外國人、內地

人、台灣人士等，只要符合資格，便可申取牌照，因此某些在香港運作的持牌公司，公司員工可

能連一個香港本土人士也沒有。這種做法雖然方便了海外公司，但對香港的本土專業人士，莫說

是扶持，就連一點保障制度也沒有。



＊忽視業界利益＊



澳門同是「一國兩制」下的特區，卻規定外地的賭業公司到澳門開業，必須聘請一定數目的

澳門人作為員工才能開業，這可保障澳門人的就業機會；可惜香港特區政府卻沒有這種利民的措

施，反之在這十多年來，不斷推出配合海外投資銀行政策，打壓本土金融證券業發展，為了增大

港交所的成交額和縱容銀行侵佔證券行業，實行撤銷最低佣金制和一業兩管，這種做法明顯袒護

港交所和外資獨佔香港金融證券業。



近年中資公司加入競爭，香港本土公司更無啖好食，港交所是上市公司，原則上要向股東交

代而非向香港市民交代，而現時港交所的單一大股東是特區政府，董事局成員也是由政府委任，

還有，雖說證監會是獨立機搆，不受任何特區政府部門干預，但仍受財經事務局影響，正因特區

政府、香港證監會和港交所有著千絲萬縷的三重關係，怎不能叫人懷疑有官官相護的存在呢？



歷年來眼見備兌認股證的放任發行，一業兩管和撤銷最低佣金制以及延長交易時間的實施，

同股不同權和沒有盈利的生物科技公司等企業獲批准上市，全是在特區政府支持下，證監會最終

還是大開綠燈，可見都是同聲同氣，同氣連枝，這些政策大多偏重外資大行而設，從沒有顧及本

土業界的利益。



＊新指引拒押後＊



日前港交所有關停市機制的諮詢期已結束，依慣例做了諮詢便自然如期推行，工會和筆者一

直反對停市機制措施，提及停市，證券公司和投資者都不再想聽到了，部分人更立即聯想起

１９８７年停市４日那種悲愴的畫面，相信曾經歷當日那種斬倉痛苦的投資者和業界人士仍然記

憶猶新。



至於近期業界關心的保證金融資活動新指引，由於有業界擔心未能依例達到證監會的要求，

因此有業界人士要求與證監會會面，希望新指引可延遲實施，不過正如筆者早前所說，證監會態

度企硬絕不延期，只答允不會一刀切，執行時會彈性處理，並對初期不達標的證券公司不採取處

分，只要證券公司能有補救措施便會酌情處理；同時也會安排更多培訓及講座，讓業界更了解新

指引的實際操作，很明顯本土業界這次的訴求又再嚐敗果，只好自求多福了。



《行內行外》文章曾提及，本土業界多次的抗爭和訴求，全都是無功而還，至於為甚麼每次

都是失敗而回呢？是策略問題還是抗爭只為做騷呢？這還是留待業界代表和業界組織以及本土業

界人士各自檢討吧！



＊上市意欲減退＊



後記：蔚來汽車在美國上市不久即宣布，裁減１２００個職位，並繼續發債，早前更宣布公

司第二季淨虧損近３３億元人民幣。美國家庭健身器材公司Ｐｅｌｏｔｏｎ上周四（２６日）在

美國掛牌，收市下跌１１﹒１７％，令娛樂公司Ｅｎｄｅａｖｏｒ隨即叫停上市，早前已有共享

工作空間初創企業ＷｅＷｏｒｋ暫緩上市計劃，可見企業上市的意欲也在減退。



香港方面，在中美貿易戰和黑衣人持續示威的陰霾下，無論來港上市的企業和資金都不是叫

暫緩便是減少。加上在中美即將舉行新一輪貿易談判之際，兩國又傳出不咬弦，有傳美國政府考

慮要求中國企業從美國證券交易所退市，並限制美方在中國的投資，據報道：有白宮官員正討論

限制美國投資者在華投資，並要求中資公司從美國證券交易所退市、限制美國資金透過政府養老

金基金投資中國市場等，並正研究限制美國股票指數納入中資股的比重，如變為事實，相信金融

市場又會出現新一輪的衝擊。《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

