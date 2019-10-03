《投資觀點－施宏毅》環球貨幣紛貶值，白銀農產品望成避險資產？

《投資觀點》近月，美國聯儲局已出現十年以來首次的減息動作，縱使主席嘗試大派定心丸

，指出只是技術上、保障為主的息率調整，市場仍不能輕視「已減息」的事實；此外，美國已是

眾多國家中，減息步伐較緩慢的一員，其他銀行，例如歐洲央行、澳洲央行以及部分亞太區的央

行，早已展開較明顯的減息、甚至量化寬鬆（ＱＥ）等「放水」的政策，令貨幣進一步受壓；在

這政經環境下，聰明的資金又會傾向何處泊岸？

首當其衝，傳統避險資產，例如黃金、白銀將有望成為資金的寵兒。黃金避險的地位一直居

高不下，作為避險的角色無庸置疑，這次倒想談談貴金屬中的白銀。

白銀的需求主要由「銀飾」、「銀幣及銀條」、「銀器」及「工業」組成，近八年，當中除

了銀幣及銀條的需求下趺，其餘三部分都是持平或輕微上升；而供應方面卻是不升反跌；即白銀

出現了求過於供的現象，這情況由２０１３年起均沒有停止過。而未來白銀的需求潛力不容忽視

，主要受惠於太陽能光伏產業、及電動車產業，在未來環球對可再生能源、環保的重視，以及電

動車的抬頭，白銀的潛力需求非常大。

另外，農產品或許是另一道救命符，原因有二。

第一，所謂民以食為天，人類對飲食的基本需求並不會因牛熊循環或貨幣貶值而改變，受原

生需求的推動下，農產品的價格絕不可能一跌再跌，總不會有天雞蛋的價格是１０元一萬隻的。

現時，大部分農產品的價格處於歷史相對低位，在龐大人口的條件下，中國的農產品期貨或更具

投資價值，下一波的農產升勢可主攻大豆、玉米、小麥。

第二，在熊市前夕，經濟最火熱的階段時，農產品將會迎來一陣猛烈升勢。在經濟由盛轉衰

時，發達國家會迎來都市擴張，新興國家又會同步掘起，繼而帶動食品需求；同時，因屆時的工

業及商業領域會進一步擴張，全球的農耕地會持續縮減，生產成本會增加，有利成品的價格上升

。此外，在高油價的影響，以及各國環保意識抬頭下，列強均爭相發展生物能源，利用玉米、小

麥等作物轉化成替代能源，進一步加劇全球糧食供應的壓力，變相有利農產品價格。

細心觀察過去幾次的經濟循環，在經濟轉差及通脹極端的時候，農產市場普遍會有較突出的

表現。這次的轉折點，或許是數十年一遇，能否把握機遇，便看大家的前贍性與執行力了。

《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

